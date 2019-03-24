ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Погода в Україні: весна приготувала несподіваний сюрприз

STYLERЖиття    24.03.2019 - 08:55
Погода в Україні: весна приготувала несподіваний сюрприз
Фото: pixabay.com

Погода в Україні деяких областях принесе дощі

Погода в Україні сьогодні, 24 березня, на більшій частині території буде сухою, але у Житомирській області, на Заході і Півночі очікуються дощі. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

На Заході України температура повітря становитиме +8... +10 градусів за Цельсієм. При цьому вночі очікується 0... -2, а в Чернівецькій області -1... -3. В Ужгороді пройде дощ. Вдень повітря прогріється до +13, а вночі буде холодно 0... -2.

В центральній частині України очікується мінлива хмарність без опадів. Вдень буде досить тепло +8... +10 градусів, а вночі -1... +1. Дощі тільки очікуються в Житомирській області, які повинні пройти вдень. При цьому термометри вдень покажуть +8... +10 градусів, а вночі 0... +2.

На Сході без опадів, але вдень буде достатньо холодно +6... +8 градусів, вночі -1... +1.

Погода в Україні: весна приготувала несподіваний сюрприз

Погода в Україні 24 березня (дорожня карта: meteo.gov.ua)

У північній частині України, зокрема в Чернігівській області, вдень очікується дощ. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +8... +10 градусів, вночі -1... +1.

У південних областях без опадів. В Миколаївській, Херсонській та Одеській областях вдень температура повітря становитиме +9... +11 градусів. При цьому ночі все ще будуть холодними 0... +2.

В Криму опадів не очікується, вдень повітря прогріється до +10 градусів, а вночі 0... +2.

У Києві вдень можливий невеликий дощ. При цьому температура повітря вдень становитиме +7... +9 градусів, а вночі ще буде мороз -1... +1. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду.

Нагадаємо, що синоптики розповіли про погоду в день виборів президента України.

Раніше повідомлялося про те, що на території України пройшовся руйнівний ураган, який наробив багато біди.

Україною пронеслись урагани і знеструмили до сотні населених пунктів Мокрий сніг та геомагнітні бурі: де українцям чекати на негоду
Новини України ГідрометцентрПогода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся