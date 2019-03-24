Погода в Україні: весна приготувала несподіваний сюрприз

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Погода в Україні деяких областях принесе дощі

Погода в Україні сьогодні, 24 березня, на більшій частині території буде сухою, але у Житомирській області, на Заході і Півночі очікуються дощі. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

На Заході України температура повітря становитиме +8... +10 градусів за Цельсієм. При цьому вночі очікується 0... -2, а в Чернівецькій області -1... -3. В Ужгороді пройде дощ. Вдень повітря прогріється до +13, а вночі буде холодно 0... -2.

В центральній частині України очікується мінлива хмарність без опадів. Вдень буде досить тепло +8... +10 градусів, а вночі -1... +1. Дощі тільки очікуються в Житомирській області, які повинні пройти вдень. При цьому термометри вдень покажуть +8... +10 градусів, а вночі 0... +2.

На Сході без опадів, але вдень буде достатньо холодно +6... +8 градусів, вночі -1... +1.

Погода в Україні 24 березня (дорожня карта: meteo.gov.ua)

У північній частині України, зокрема в Чернігівській області, вдень очікується дощ. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +8... +10 градусів, вночі -1... +1.

У південних областях без опадів. В Миколаївській, Херсонській та Одеській областях вдень температура повітря становитиме +9... +11 градусів. При цьому ночі все ще будуть холодними 0... +2.

В Криму опадів не очікується, вдень повітря прогріється до +10 градусів, а вночі 0... +2.

У Києві вдень можливий невеликий дощ. При цьому температура повітря вдень становитиме +7... +9 градусів, а вночі ще буде мороз -1... +1. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду.

Нагадаємо, що синоптики розповіли про погоду в день виборів президента України.

Раніше повідомлялося про те, що на території України пройшовся руйнівний ураган, який наробив багато біди.