Політичний гардероб: скільки грошей депутати витрачають на одяг

Гардероб політиків рясніє різними відомими брендами. В сюжеті ТСН журналісти розповіли, що люблять носити українські нардепи і у скільки це їм обходитися.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко воліє носити взуття і верхній одяг італійського бренду Loro Piana, який користується популярністю у чиновників.

Взуття у Ляшка від даного бренду коштує 25 тисяч гривень, а куртка – 66 300 гривень.

Сумки Chanel і Yves Saint Laurent коштують 90 тисяч гривень. Взуття від Christian Louboutin - 20 тисяч гривень, і Tom Ford - 26 тисяч гривень. Крім того, деякі можуть собі дозволити купити сумку Prada за 3 тисячі доларів.

У парламенті можна зустріти народних депутатів у куртках італійського бренду Brioni за 150 тисяч гривень.

Наприклад, дружина колишнього глави Державної фіскальної служби України Романа Насірова Катерина Глимбовська показала сукні Givenchy за 1 800 євро. При цьому вона зізналася, що дуже любить купувати речі в Італії.

Відео: YouTube/ТСН

Роман Насіров любить сорочки англійської бренду Charles Tyrwhitt, він купує їх за кордоном.

Під час президентства Віктора Януковича серед нардепів був дуже популярний французький бренд Zilli, який вважали кращим, зокрема, колишній депутат-регіонал Микола Рудковський, і екс-спікер Верховної Ради Володимир Литвин.

Але коли влада змінилася, змінився і дрес-код. Тепер модно одягатися в Loro Piana і Brunello Cucinelli. При цьому костюм Cucinelli коштує 3-5 тисяч євро. Його плюс в тому, що він не мнеться.

Італійські бренди також любить Тетяна Острикова. член фракції політичної партії "Об'єднання "Самопоміч". Її ділові костюми коштують від 200 до 600 доларів.

Ще один з останніх трендів - це парфюмный гардероб. Остання тенденція це парфуми, які можуть включати в себе від двох і більше ароматів. Їх вартість становить від 20 до 100 тисяч гривень.

Аромати, які вибирають собі політики, продаються тільки в спеціальних елітних магазинах нішевої парфумерії.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський висунув Петру Порошенка "ультиматум" з проведення дебатів.

Раніше повідомлялося про те, що Українці вимагають дебати між Порошенком і Зеленським.