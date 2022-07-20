Покладіть в мікрохвильовку вологі серветки і будете здивовані результату

Як почистити мікрохвильовку

Вам знадобляться вологі серветки. Ви можете взяти дитячі, а можна і самі звичайні.

Покладіть серветки всередині мікрохвильовки і включіть її буквально на 50 секунд.

Потім візьміть їх і протріть ними там, де найбільше жиру або де це необхідно. Після цього трюку ваша мікрохвильовка засяє зсередини!

Також це можна зробити за допомогою губки-спонжа, якщо раптом у вас не виявилося серветок під рукою.

Дивитися також на відео, як це зробити!

Також можна помити мікрохвильовку, використовуючи соду.