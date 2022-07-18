Польща, Німеччина, Канада? Де українцям найпростіше влаштуватися на роботу з високою зарплатою

Що потрібно знати під час пошуку роботи в Європі і світі

Найважливіше, що потрібно для отримання хорошої роботи з високою зарплатою - це знання мови тієї країни, де ви знаходитесь. Без знання мови українцям пропонують тільки низькокваліфіковану роботу з невеликою оплатою.

По-друге, потрібно дізнатися нюанси юридичного працевлаштування для біженців з іншої країни. Багато країн пішли українцям назустріч і дозволили оформлятися на роботу офіційно при наявності статусу тимчасового захисту.

Третім кроком стане з'ясування нюансів про ваш український диплом. Деякі дипломи в інших країнах визнають, а деякі ні. З'ясувати цю інформацію можна у місцевих юристів - він зараз охоче допомагають українським біженцям і в більшості випадків безкоштовно.

До речі, юристи-волонтери допоможуть також зібрати весь пакет документів для працевлаштування. Ще таку ж допомогу надають у місцевих центрах зайнятості.

Влаштуватися бухгалтером або економістом в іншій країні буде дуже проблематично - через різницю в законодавствах. А ось знайти роботу лікаря або фахівця в будівельній сфері буде трохи легше - при наявності диплома і знання мови.

Які спеціальності за кордоном затребувані

У більшості країн українцям пропонують роботу без кваліфікації - заводи, збір врожаю, робота на складах, сфера обслуговування, упаковка товарів, будівництво.

Якщо є знання мови та відповідного диплома, можна влаштуватися на роботу в медичній сфері - лікарі, медичний персонал, медсестри, працівники з нагляду за літніми та хворими людьми.

Немає проблем з працевлаштуванням у працівників сфери IT, менеджменту, архітектори та інженери - зі знанням мови. У Німеччині цінуються фахівці в галузі машинобудування, електроніки та електрики.

У Канаді є попит на фахівців в області видобутку газу і нафти, медичних співробітників, інженерів, юристів, підрядників, менеджерів і керівників. Знання мови обов'язково-англійська або Французька.

Робота в Польщі

Більшість вакансій, які пропонують українцям в Польщі - це різнороби, будівельники, робітники на заводах. Ще є сортування посилок, збір посилок, упаковка, склади інтернет-магазинів.

За роботу без кваліфікації й найчастіше і без знання мови, готові платити від 4500 до 6000 злотих (від 28 до 37 тисяч гривень).

Програмістам в Польщі платять від 10 000 злотих на місяць і вище (62 тисячі гривень).

Можна влаштуватися перекладачем в дитячий сад, помічником вихователя або ж вихователем. Зарплата від 2500 до 4000 злотих (15,5 - 25 тисяч гривень).

Зарплата лікаря в Польщі складе від 8000 до 15 000 злотих (від 50 до 93 тисяч гривень).

Робота в Німеччині

Влаштуватися на роботу в Німеччині без мінімального знання хоча б однієї іноземної мови дуже проблематично.

В основному пропонують найпростішу роботу на складах і робочі спеціальності - від 2200 євро в місяць. Знання мови підвищить зарплату до 3000 євро на місяць.

За роботу доглядальницею зі знанням мови пропонують від 1300 до 1500 євро на місяць. Зарплата водія - від 1800 євро на місяць.

Медсестра або інший медичний персонал зможуть отримати в Німеччині від 2300 євро на місяць.

Лікар зі знанням мови та підтвердженим дипломом зможе отримувати в Німеччині від 3500 до 5000 євро.

Вебдизайнери та програмісти в Німеччині теж потрібні. Їм пропонують від 1500 до 5000 євро на місяць.

Робота в Канаді

Мінімальна зарплата в Канаді від 1500 до 2200 доларів на місяць (2000-2700 канадських доларів). Як і в багатьох країнах, в Канаді оплата праці погодинна і майже скрізь у вакансіях вказують канадські долари.

Людям з мінімальним знанням мови та навичок можуть запропонувати роботу у сфері готельно-ресторанного бізнесу з зарплатою від 10 доларів на годину. Цінуються в Канаді кухарі з досвідом роботи - від 20-25 доларів на годину.

Робота в сільському господарстві оплачується від 2000 доларів на місяць, пакувальникам і працівникам на складі платять від 20 доларів на годину.

Влаштуватися на хорошу і високооплачувану роботу можна, але для цього потрібно знання як мінімум двох мов - англійської та французької. Майже всі українські дипломи потрібно підтвердити.

Зарплата фахівців (механіків, зварювальників, сантехніків) - від 2000 доларів на місяць.

Найвищі зарплати в Канаді у медиків: медсестри отримають від 5000 до 7000 тисяч на місяць, сімейний лікар від 10 тисяч доларів на місяць, а хірурги від 15000 доларів місяць.

Високі зарплати в Канаді й у викладачів - від 7000 тисяч на місяць і вище. У викладачів коледжу - від 8000 доларів на місяць.

Програмісти з досвідом роботи та знанням мови можуть в Канаді заробляти від 8000 доларів на місяць.

Без кваліфікації, досвіду роботи та знання мови в Канаді пропонують роботу бурильника свердловин з оплатою від 30 доларів на годину. Будівельникам платять близько 1500 доларів на місяць.

Можна влаштуватися на роботу далекобійником - потрібно підтвердити права і мати досвід роботи від 5 років - зарплата складе близько 2500-3000 доларів на місяць.