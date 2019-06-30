Допоможіть знайти: у Київській області пропала дівчина (фото)

У Київській області,в Яготинському районі вже не в перший раз пропала дівчина Черевко Олена Вікторівна 2004 року народження. Її розшукує мати і не знаходить собі місця. Як повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, Олена виходила на зв'язок 11 червня, і з того моменту про неї нічого не відомо. Наголошується, що її мобільний відключений.

На сторінці в соцмережі опублікували прикмети зниклої дівчини. Її зріст 170 сантиметрів, 2004 року народження. Вона нормальної статури, волосся темно - русяве .Очі карі, над лівим оком є родима пляма. Мати зазначила, що можливо її донька може знаходиться в Києві на Троєщині або Борщагівці, а також у Білій Церкві.

Якщо ви бачили дівчину, прохання зв'язатися із її мамою по телефону 097-342-70-33.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фото: Олена Черевко (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Як раніше ми писали, українців просять допомогти знайти 13-річну дівчинку, яка зникла у Київській області.

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Кропивницьким в Олександрійському районі поліцейський врятував однорічного малюка від вірної загибелі - дитина заплутався в мотузці, якою була привязаная іграшка до ліжечка, і ледь не задихнувся.