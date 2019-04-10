Допоможіть знайти: в Почаївській Лаврі зникла жінка з двома дітьми (фото)

В Тернопільській області розшукують 36-річну Мельник Галину Миколаївну, яка з двома дітьми поїхала 27 березня до Почаївської Лаври. Вона мала намір оселитися в монастирі через релігійні переконання. Про це повідомляє Національна поліція області.

До правоохоронців звернувся чоловік зниклої. За його словами вона забрала з собою однорічну доньку і трирічного сина. З того часу на зв'язок з родичами вона не виходила.

Усіх, хто знає про місцезнаходження жінки з дітьми просять телефонувати за номерами: (03546) 2-22-45; 067-350-93-00 або на лінію 102.

Розшук жінки з двома дітьми в Почаївській Лаврі під Тернополем (фото: tp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, правоохоронці Києва оголосили у розшук чоловіка, який підозрюється в скоєнні серії тяжких злочинів.

Раніше ми писали про те, що поліція оголосила в розшук двох небезпечних злочинців, які 8 березня близько 23:00 на автодорозі М-21 "Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський" чинили збройний опір патрульної поліції.