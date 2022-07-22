Як зрозуміти, що пора збирати урожай картоплі та цибулі: основні ознаки

Липень вже закінчується, а це значить, що частину врожаю можна збирати вже зараз. В кінці липня зазвичай вже дозрівають багато культур, в тому числі огірки, кабачки, зелень і капуста. А при хороших погодних умовах в кінці липня вже можна збирати урожай картоплі та цибулі.

Як визначити, що цибуля і картопля вже повністю дозріли, розповіли в ProstoWay.

Ознаки стиглої картоплі

Збирати картоплю раніше терміну не можна, бо такі коренеплоди не долежать до наступної весни. Тому перш ніж починати збирати урожай, перевірте його зрілість.

Для цього відкопайте 4-5 кущів, які ростуть на різних сторонах вашого городу. Тримайте кущі за зелену частину і добре потрусіть. Якщо картопля легко відходить від коріння - він вже зрілий.

Ще одна важлива ознака зрілості картоплі - шкірка не повинна легко зніматися. Якщо обидві ознаки збіглися, то потрібно підготувати місце для зберігання свого врожаю і запасатися вилами та лопатами.

Місце для картоплі має бути закрито від прямих сонячних променів, дощу і туману. А ще - добре провітрюватися. Спускати картопля в підвал або льох відразу не можна.

Спочатку його потрібно викопати, потім розсипати в затишному місці та просушити 2-3 тижні. Потім перебрати дуже уважно, щоб в мішок не потрапив гнилу картоплю. А тільки після цього можна збирати урожай в ящики або мішки та ховати в льох.

Ознаки стиглого лука

Недозрілий цибулю також небезпечний, як і перезрілий. Такий лук довго зберігатися не буде і його смакові якості будуть зіпсовані. Лук зазвичай дозріває ближче до осені, але є і більш ранні сорти.

Вважається, що основна ознака зрілості цибулі - повністю зів'ялі пір'я, які лягають на землю. Іноді варто почекати ще тиждень-другий після цього.

Насправді зів'ялі пір'я кажуть, що шкірка цибулі вже здатна утримувати всередині вологість. При цьому починає відмирати корінь, але для повного дозрівання ще потрібно трохи часу.

Найкраще цибулю дозріває під навісом, через те, що дощі можуть його зіпсувати. А ось колір пір'я значення не має - вони можуть бути та повністю зеленими, і пожовклими.