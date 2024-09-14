Популярная блогерша и звезда "Супермамы" родила во второй раз: "Наш сладкий мальчик" (фото)

Звезда "Супермамы" Стася Макеева стала мамой во второй раз. Она поделилась радостным известием в соцсетях, а также показала одно из первых фото.

Стася Макеева родила

Так, инфлюэнсерша стала мамой мальчика. Это можно понять из соответствующей публикации, которую она опубликовала в закрытом Telegram-канале. Малыш появился на свет 13 сентября.

"Бублик с нами. Пятница 13-е, в 9:05. Наш сладкий мальчик. Добро пожаловать", - написала звезда соцсетей и выложила черно-белое фото.

Стася Макеева показала первое фото с сыном (Фото: Telegram-канал блогерши)

На снимке можно увидеть, как избранник девушки держит на руках малыша, сидя в больничной палате.

Пара, как известно, также воспитывает маленькую дочь Мишель. Девочку Стася часто показывает в своем блоге, равно как и мужа. Супруги совместно записывают веселый контент и охотно делятся им в соцсетях.

"Неадекватные мама и папа, и Мишель девочка с приколами. А еще ждем второго бандита", - говорится в описании их общей Instagram-страницы.

На основной странице Стася презентует себя как "маму с огоньком", которая рассказывает в блоге о "большой и красивой любви", дочери Мишель и показывает "ж*пный контент".

Блогерша с мужем Александром (Фото: instagram.com/stasya_makeeva__)

В прошлом инфлюэнсер рассказывала о заработках мужа в период войны. В частности, в одном из интервью она говорила о том, что раньше у него был бизнес, однако завод с которым мужчина работал, был поврежден вследствие вражеской атаки, а потому ему пришлось сменить сферу.

Макеева не скрывает, что зарабатывает больше любимого, но такая ситуация ее не волнует. Она говорила, что ежемесячно имеет около 30 тысяч долларов - блогерше удается достичь такой финансовой отметки благодаря работе в соцсетях и рекламным заказам.

Пара воспитывает 3-летнюю дочь Мишель (Фото: instagram.com/stasya_makeeva__)

Кто такая Стася Макеева

Настоящее имя девушки - Анастасия Макеева. Она является уроженкой Харькова. 25-летняя девушка замужем за Александром Буряком. Они воспитывают 3-летнюю дочь Мишель, как уже упонималось выше.

Выпуск с блогершей в проекте "Супермама" набрал почти 5 миллионов просмотров на Youtube. В Instagram за ней следят 1 миллион пользователей, у TikTok - более 2 миллионов.