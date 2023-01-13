Популярный рэпер напомнил украинцам, почему важно помнить свои корни

По словам Назара, релиз его нового альбома - это "как встреча старых друзей, приехавших на зимние праздники в родной город Львов и собравшихся на кофе или на калгановку, вспомнить как все начиналось, посмеяться над курьезными историями, поскучать по прошлому и вспомнить тех, кого уже нет".

Альбом призван напомнить слушателям, "как важно помнить свои корни, свой дом, и знать, что ты чего-то стоит только тогда, когда не забываешь кто ты есть".

"Ты тот, кем ты являешься, когда остаешься искренним и настоящим и можешь пронести и сохранить через весь свой путь самые ценные уроки, которые тебе дала жизнь", - уверен артист.

В составе альбома 13 треков, среди которых 4 фита с такими артистами как Схожа, Рижуня, Levyy MC и Ostap Drivko.