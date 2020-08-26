Популярний український блогер подався у шоу-бізнес: вийшла вже друга пісня!

Популярний блогер з Чернівців Qatoshi, який свого часу став співзасновником Instagram-каналу Naprocente, що має більше 320 тисяч підписників, подався у шоу-бізнес.

Так, днями вийшов уже другий трек виконавця, який отримав назву "Танцуй". Цікаво, що лише за добу пісня потрапила в топ-100 по Україні від Apple Music та зайняла перше місце в чарті нових треків SoundCloud.

"Це трек про емоції, які переживало 99% людей під час сварок і скандалів. Писалася пісня і знімалося відео в Чернівцях", - говорить 26-річний артист.

Qatoshi писав і хотів мати справу з музикою ще з дитинства, проте наважився лише нещодавно. Але із друзями з Naprocente він вже робив кілька пародій на пісні.

"Одна з них ("Алешка") зібрала хороші реакції. І люди почали писати повідомлення типу: "Запишіть щось своє", "Зробіть свій трек". Перед цим був хайпове відео, яке облетіло купу пабліків у всіх соціальних мережах – "2020 год (кавер на Кровосток)". Після цього отримали дуже багато повідомлень, що пора щось своє випускати. Друзі і свої люди з Naprocente підтримали в цьому, і вийшов перший трек "Чувствуй стиль". "Танцуй" – другий сингл, але ще буде не мало", - каже Qatoshi.

Репер запевняє: головна ціль його творчості - далеко не гроші.

"Кожен трек, який випускається нами – від душі. Ніколи б не випустив трек, який самому не подобається. Тому кайфую від кожного сам", - говорить артист.

Qatoshi випустив трек "Танцуй"

Попередній трек Qatoshi зібрав майже 100 тис. переглядів лише на YouTube

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