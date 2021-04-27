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Популярний український блогер влаштував "бєспрєдєл"

Автор: Styler

Популярний український блогер і співак Qatoshi порадував шанувальників новим треком, який отримав назву "Беспредел".

Пісня з'явилася на YouTube-каналі реп-виконавця з Чернівців нещодавно, але вже встигла полюбитися багатьом шанувальникам жанру.

За словами Миколи (справжнє ім'я артиста), цей трек добре підійде для літнього проведення часу, так як він "легкий і позитивний".

"Романтика пацанська", - з посмішкою говорить про пісню артист.

"Беспредел" з великою ймовірністю увійде в міні-альбом Qatoshi, робота над яким активно ведеться зараз.

"Слова приспіву були написані відразу після почутої мною мелодії, тобто, надихнула сама мелодія і теплий вечір. Хотілося написати трек, який буде викликати позитивні емоції, і який дасть можливість відволіктися від буденних проблем", - коментує співак.

Свіжий трек Qatoshi "Беспредел"

Відзначимо, що за короткий час пісня встигла полюбитися багатьом шанувальникам жанру, про що свідчать сотні коментарів під релізом.

  • Те відчуття, коли ти розумієш, що немає меж для досконалості. Черговий трек - черговий вибух!
  • Микола робить топ
  • Це просто вогняна гармата-ракета! Чекаємо кліп
  • Знову молодці! Крута пісенька! Успіхів!
  • На ніч - саме те
  • Топчик прилетів
  • Один з кращих треків

Додамо, що Qatoshi є співзасновником популярного українського Instagram-каналу Naprocente, що має понад 320 тис. підписників.

Репер запевняє: головна мета його творчості - далеко не гроші.

"Кожен трек, який випускається нами - від душі. Ніколи б не випустив трек, який самому не подобається. Тому кайфую від кожного сам", - каже Коля.

Восени у Qatoshi вийшов трек " LALALA"

Нагадаємо, раніше Кароль в розкішній сукні-халаті запропонувала свіжу альтернативу live-виступу.

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