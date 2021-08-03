Популярний український фестиваль хочуть закрити: деталі гучного скандалу

" Файне місто 2021 " відгриміло в Тернополі, зібравши рекордну кількість відвідувачів, і потрапило в гучний "релігійний" скандал. Тепер організаторів популярного музичного фестивалю загрожують позбавити традиційної тернопільської "прописки".

Чому майбутнє фестивалю з багаторічною історією тепер опинилося під питанням - читайте в матеріалі нижче.

Потрібно сказати, що ще до початку фестивалю, який проходив 18 липня по 1 серпня, в суспільстві піднімалася хвиля критики щодо участі на заході російських груп, але тоді українські спецслужби відзвітували про проведення перевірок, і не знайшли в цьому нічого протизаконного.

Тепер же організаторам дісталося від "поборників" моралі та християнської етики. А під приціл потрапили зарубіжні та вітчизняні артисти.

Найбільше критики ополчилися на організаторів через виступ на фестивалі польських блек-металістів з групи Batushka, відомих своїми "провокаційними" шоу з використанням елементів літургійного церковнообрядства й атрибутики православних священиків.

Для сету 31 липня музиканти теж підготували любителям "важкої музики" видовищний виступ на майданчику Dark Stage, додавши до свого арсеналу декорацій на сцені також труну.

Виступ Batushka на фестивалі Faine Misto 2021 (фото: facebook.com/fainemisto)

До речі, артисти не вперше грають в Україні - зокрема, в 2016-му вони давали концерт у Києві в рамках масштабного туру... але тільки нинішній виступ у Тернополі викликав масу обурень у ряду священиків і організацій в соціальних мережах.

Відео: виступ гурту Batushka на фестивалі "Файне місто" 31 Липня 2021

Але не самі вони стали об'єктом невдоволення з боку ряду організацій: дісталося і киянам Stoned Jesus (виступали на головній сцені Main Stage 30 липня) - просто через назву.

Виступ Stoned Jesus на фестивалі Faine Misto 2021 (фото: facebook.com/fainemisto)

Вже 1 серпня в мережі з'явилося кілька публікацій від місцевих священиків і деяких громадських християнських організацій, які назвали участь вищеназваних рокерів на фестивалі "шабашем", і знайшли ще ряд інших "гріхів": нібито спалювання хреста, богохульства та інше.

Мер Тернополя Сергій Надал у своєму Facebook вже після закінчення "Файного міста" зажадав від організаторів фестивалю публічних вибачень, і поставив ультиматум - або вони зобов'язуються проводити захід "без антихристиянських груп, символів, без участі груп з Росії, або не проводити його взагалі".

Фото: скрін поста facebook.com/Nadal.Sergij

Реакція українців на загрозу для "Файного міста"

Потрібно сказати, що подібна заява градоначальника викликала в мережі полярну реакцію. Деякі угледіли в таких словах мракобісся і порівняли з "полюванням на відьом", що неприпустимо в 21-му столітті у світській державі... інші висміяли публікацію - мовляв, куди ж раніше дивилася міська влада... треті висловлювали солідарність з мером і нарікали на "падіння моралі" й "аморальності" того, що відбувається на фесті... четверті вказували, що жодних порушень закону правоохоронцями на заході не було зафіксовано, і нагадували про розділення релігійних організацій від держави, як свідчить закон України.

Що відповіли організатори фестивалю

Своєю чергою організатори "Файного міста" запевнили, що "жодним чином не прагнули образити чиїсь почуття або віру, а навпаки створити атмосферу, де кожен буде відчувати себе комфортно". Також вони висловили жаль про "ситуацію, яка склалася", і пообіцяли надалі "враховувати думку як відвідувачів, так і Тернополя, при формуванні лайнапу". А ще анонсували проведення опитування, щоб українці самі вказували, кого вони хотіли б бачити на майбутніх заходах.

Фото: скрін коментарів facebook.com/Nadal.Sergij

До речі, перед цим організатори на прес-конференції в останній день фестивалю наголошували, що ніхто ніякого закону не порушував, поліція стежила за тим, що відбувається всі ці дні на всіх локаціях, список учасників всім був відомий... відповідно, будь-які претензії недоречні.

Втім, далі скандал тільки почав набирати обертів, посипалися закиди не тільки від громадських організацій, а й від політиків. Зокрема, депутат Назарій Островський у своєму Facebook взагалі безапеляційно зажадав закрити "Файне місто" повністю і безповоротно...

Поки не ясно, чим може обернутися "релігійний скандал "для "Файного міста", але очевидно одне - наступні фестивалі напевно стануть більш "стримані".