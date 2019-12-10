Популярний український гурт показав психологічний триллер про пошук себе

Кімната Гретхен (фото: facebook.com/kimnatagrethen.band)

Кімната Гретхен порадували шанувальників абсолютно новим творінням

Відомий український рок-гурт Кімната Гретхен презентував нову пісню "Впритул" та кліп на неї на каналі MVUA.

За словами лідера команди Антона Кістріна, цей трек став центральною композицією нового матеріалу Кімнати Гретхен, котрий визначив естетичні орієнтири майбутнього альбому.

"Тут є все те, що резонує з нами сьогоднішніми - “даркова” енергетика, неонове освітлення і вогні нічного міста; вайб 80-х і пульс синтівейву; лірика, водночас інтимна і така, що торкається кожного", - говорить музикант.

Кліп на "Впритул" учасники гурту називають "трихвилинним меланхолійним психологічним триллером про пошук себе".

"Якщо для зйомок попереднього музичного відео “Щастя” ми спеціально поїхали взимку на чорноморське узбережжя, бо ключову роль у кліпі зіграла саме локація, то тепер нам здалося, що нічний осінній Дніпро легко може стати тим похмурим містом у задзеркаллі. У підсумку, за моїми власними відчуттями, відео “Впритул” - це трихвилинний меланхолійний психологічний триллер про пошук себе", - каже Антон.

Кімната Гретхен - Впритул