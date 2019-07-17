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Порошенко в Страсбурзі відправив російських пропагандистів до Гаазького трибуналу

STYLERЖиття    17.07.2019 - 19:28
Порошенко в Страсбурзі відправив російських пропагандистів до Гаазького трибуналу
Петро Порошенко (Фото: РБК-Україна)

Порошенко жорстко відповів російським пропагандистам в Страсбурзі

Прес-секретар п'ятого Президента України Петра Порошенка розмістив у своєму Facebook фото, на якому Петро Порошенко "відправляє російських пропагандистів готуватися до Гаазького трибуналу".

Святослав Цеголко дописав, що Росія використовує Страсбург для чергової провокації проти України і  намагається інфікувати депутатів Європарламенту капітулянтськими ідеями 5-ї колони з окупаційної платформи.

"Навколо них справжній шабаш російських телеканалів. Їх у коридорах ЕП як щурів", - зазначив Цеголко.

Порошенко в Страсбурзі відправив російських пропагандистів до Гаазького трибуналуПорошенко в Страсбурзі відправив російських пропагандистів до Гаазького трибуналу

Скріншот поста (facebook.com/svyatoslav.tsegolko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Порошенка пояснили Трубі, чому він не прийде на допит.

А також розповідали про те, що Петро Порошенко в Зарваниці закликав усіх помолитися за Україну.

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