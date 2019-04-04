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Як не посваритися через вибори: поради психологів

STYLERЖиття    04.04.2019 - 23:15
Як не посваритися через вибори: поради психологів
Фото: pixabay.com

Психологи дали поради для тих сімей, в яких підтримують різних кандидатів

Вибори президента України ще не закінчилися. Попереду на українців чекає другий тур, який відбудеться 21 квітня. Психологи Лілія Романова і В'ячеслав Субота Вєтківський розповіли, як не посваритися, якщо сім'я підтримує різних кандидатів. Про це повідомляють "Вести".

У неділю, 31 березня, в Україні пройшов перший тур виборів і у багатьох сім'ях була розмова про те, за кого проголосував той або інший член сім'ї. Фахівці зазначають, що через вибори багато родичів дуже сильно посварилися.

При цьому перестати розмовляти з людиною - це ще не найгірший варіант. Оскільки у багатьох політичні суперечки пройшли з образами і застосуванням насильства і навіть зброї.

Психологи радять, якщо у вашому домі через вибори загострилася обстановка, то її потрібно припиняти інакше вона може тривати вічно. А це, в свою чергу, може призвести до повного розладу і втрати сім'ї.

Експерти зазначають, що сварки на ґрунті політики можуть також бути прикриттям більш серйозних розбіжностей. Може бути так, що чоловік і дружина, які зайняли різні позиції барикад, вже давно чужі люди.

При тому, часто буває так, що хтось із подружжя просто шукає привід, щоб остаточно розірвати стосунки і розлучитися. Але він не хоче називати справжні причини розлучення, тому вважає, що політичну суперечку відмінним приводом для того, щоб "піти красиво".

Як не посваритися через вибори: поради психологів

Ілюстративне фото: pixabay.com

Буває ще так, що за роки життя подружжя накопичили різні образи один на одного і у суперечках за того чи іншого кандидата все вихлюпується назовні.

Часто на вибір людини, яка думає, за кого їй проголосувати, велику роль впливають друзі, колеги, батьки. В такому випадку психологи радять просто припинити вести розмови на тему виборів та надати своїй другій половинці право вибору. Є ще варіант, просто поговорити про це, без криків і сварок.

Якщо ж сварок у сім'ї все ж не вдалося уникнути і людям складно налагодити колишню теплоту у відносинах, психологи радять згадати і озвучити п'ять моментів, в яких вони відчували допомогу і підтримку своєї половинки. Тобто треба висловити подяку, за якісь вчинки. Наприклад: "дякую за те, що сьогодні вранці ти вийшла погуляти з собакою".

Що стосується друзів, то згадайте приємні моменти, які ви провели разом. Подякуйте один одному за спільне дозвілля і радісні моменти у вашому житті.

Якщо ж ви відчуваєте, що зараз почнеться сварка, то вам потрібно згадати про щось хороше і порахувати до десяти. А потім просто розслабитися.

Нагадаємо, юрист пояснив, чи передбачено, щоб кандидати в президенти ставили один одному вимоги перед участю в теледебатах.

Раніше повідомлялося про те, що Зеленському і Порошенку запропонували новий формат дебатів, як у США.

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