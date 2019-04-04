Как не поругаться из-за выборов: советы психологов

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Психологи дали советы для тех семей, в которых поддерживают разных кандидатов

Выборы президента Украины еще не закончились. Впереди украинцев ожидает второй тур, который пройдет 21 апреля. Психологи Лилия Романова и Вячеслав Суббота Ветковский рассказали, как не поссориться, если семья поддерживает разных кандидатов. Об этом сообщают "Вести".

В воскресенье, 31 марта, в Украине прошел первый тур выборов и у многих в семьях был разговор о том, за кого проголосовал тот или иной член семьи. Специалисты отмечают, что из-за выборов многие родственники очень сильно разругались.

При этом перестать разговаривать с человеком - это еще не самый худший вариант. Поскольку у многих политические споры прошли с оскорблениями и применением насилия и даже оружия.

Психологи советуют, если в вашем доме из-за выборов накалилась обстановка, то ее нужно прекращать, иначе она может длиться вечно. А это, в свою очередь, может привести к полному разладу и потери семьи.

Эксперты отмечают, что ссоры на почве политики могут также быть прикрытием более серьезных разногласий. Может быть так, что муж и жена, которые заняли разные позиции баррикад, уже давно чужие люди.

При том, часто бывает так, что кто-то из супругов просто ищет повод, чтобы окончательно разорвать отношения и развестись. Но он не хочет называть истинные причины расставания, поэтому считает политический спор отличным поводом для того, чтобы "уйти красиво".

Иллюстративное фото: pixabay.com

Бывает еще так, что за годы жизни супруги накопили разные обиды друг на друга и в спорах за того или иного кандидата все выплескивается наружу.

Часто на выбор человека, который думает, за кого ему проголосовать, большую роль влияют его друзья, коллеги, родители. В таком случае психологи советуют просто прекратить вести разговоры на тему выборов и предоставить своей второй половинке право выбора. Есть еще вариант, просто поговорить об этом, без криков и ссор.

Если же ссор в семье все же не удалось избежать и людям сложно наладить былую теплоту в отношениях, психологи советуют вспомнить и озвучить пять моментов, в которых они чувствовали помощь и поддержку своей половинки. То есть нужно высказать благодарность, за какие-то поступки. К примеру: "спасибо за то, что сегодня утром ты вышла погулять с собакой".

Что касается друзей, то вспомните приятные моменты, которые вы провели вместе. Поблагодарите друг друга за совместный досуг и радостные моменты в вашей жизни.

Если же вы чувствуете, что сейчас начнется ссора, то вам нужно вспомнить что-то хорошее и посчитать до десяти. А потом просто расслабиться.

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