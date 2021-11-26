Послухаємо Бутусова: пісні про режим, які і сьогодні пам'ятає багато хто

Поки в мережі обговорюють перепалку Юрія Бутусова і Володимира Зеленського на тему "Вагнергейта" під час прес-конференції президента України 26 листопада, ми пропонуємо вам відволіктися на культуру. Зокрема - на музику.

Сьогодні ми вирішили зібрати для вас відомі пісні В'ячеслава Бутусова, який свого часу прославився завдяки в тому числі протестній творчості. Але незабаром, однак, "продався" тому ж режиму, проти якого боровся.

Пісні Бутусова про режим, якому він "продався"

Відзначимо, що в одному з інтерв'ю Бутусов говорив, що він до політики не має ніякого відношення.

Але колись саме завдяки антирежимним в тій чи іншій мірі пісням група В'ячеслава Nautilus Pompilius і прославилася.

Однак, як показав час, все має властивість змінюватися.

Сьогодні 60-річний екс-лідер Nautilus Pompilius їздить в анексований Крим, відвідує в Сімферополі пам'ятник "ввічливим людям" і його не хвилює те, що він - персона нон-грата в Україні.

Одним словом, ловіть кілька старих пісень Бутусова, які навряд чи вже вийде почути у виконанні рокера наживо. І подумайте над тим, як швидко у росіян змінюються погляди і переконання.

Nautilus Pompilius - "Скованные одной цепью"

Тут спочатку рядок "за красным восходом розовый закат" взагалі звучала ,як "за красным восходом коричневый закат", натякаючи на схожість СРСР з гітлерівською Німеччиною.

Nautilus Pompilius - "Синоптики"

Синоптики - це рокери, що "зуміли вижити на лютому морозі" радянської дійсності і зробили людське життя "трохи тепліше, трохи світліше", а самих людей - більш активними в політичному сенсі.

Nautilus Pompilius - "Взгляд с экрана"

У пісні "Взгляд с экрана" Бутусов і Ко протестують проти стану завіси і обмеженості, в якій перебуває радянська людина.

Nautilus Pompilius - "Хлоп-хлоп"