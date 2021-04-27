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Посол Нідерландів задарував тюльпанами київських лікарів: зворушливі фото

Новость на русском → Київ, Вівторок 27 квітня 2021 16:23
Посол Нідерландів задарував тюльпанами київських лікарів: зворушливі фото Фото: лікарі Києва отримали квіти від посла Нідерландів
Автор: Styler

Посол Нідерландів Йеннес де Мол подарував 600 горщиків з тюльпанами працівникам Олександрівської лікарні м Києва та Київської міської клінічної лікарні №6.

Зворушливі фото зустрічі посла з медиками - дивіться у нашому матеріалі нижче.

Під час зустрічі посол подякував медичному персоналу за їх самовіддану працю під час пандемії COVID-19.

Посол Нідерландів задарував тюльпанами київських лікарів: зворушливі фотоПосол Нідерландів задарував тюльпанами київських лікарів: зворушливі фотоПосол Нідерландів задарував тюльпанами київських лікарів: зворушливі фотоПосол Нідерландів задарував тюльпанами київських лікарів: зворушливі фотоПосол Нідерландів задарував тюльпанами київських лікарів: зворушливі фотоПосол Нідерландів задарував тюльпанами київських лікарів: зворушливі фотоПосол Нідерландів задарував тюльпанами київських лікарів: зворушливі фотоПосол Нідерландів задарував тюльпанами київських лікарів: зворушливі фото

Фото: столичним медикам подарували купу тюльпанів

Навантаження на медичну систему зростає щодня, і таким жестом Нідерланди прагнуть морально підтримати медичних працівників.

"Довгостроковою метою заходів, направлених на підтримку України є зміцнення стабільності, безпеки і процвітання у країні. Ми прагнемо підтримати тих, хто працює на передовій: подякувати медичним працівникам, які вдень і вночі рятують людські життя. Також ми допомагаємо Україні в проекті розмінування на Донбасі разом із волонтерами. Щиро сподіваємося, що цей подарунок допоможе підняти настрій працівників лікарні і заохотить українців ще частіше висловлювати свою подяку, підтримку і повагу лікарям", - зазначив Йеннес де Мол.

Нагадаємо, що Нідерланди відомі як країна квітів і декоративних рослин, а тюльпан - національний символ, який також знайшов своє відображення у логотипі країни.

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