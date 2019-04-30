ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Не повірю, що дозволяє собі таке: Тіна Кароль шокувала фанів (відео)

STYLERЖиття    30.04.2019 - 23:27
Не повірю, що дозволяє собі таке: Тіна Кароль шокувала фанів (відео)
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль засмутила своїх прихильників

Тіна Кароль зняла на відео, як вона сидить в машині і їде зі швидкістю 240 кілометрів на годину. Дане відео з'явилося в Instagram на сторінці фан-клубу співачки.

На відео видно автомобіль, який їде на дуже великій швидкості. Багато користувачів мережі сильно обурилися, що популярна українська співачка не думає про безпеку і дозволяє собі таке.

Щоб подивитися відео потрібно перегорнути сторінку в Instagram.

  • Нерозумно виставляти такий пост! Багато підлітків підписані на вас, і це можуть повторювати! І до того ж це порушення правил дорожнього руху
  • Скоро будуть писати, який жах на впоралася з керуванням. Гаразд сама покалічиться, а якщо людей не винних зачепить. Понти велика сила;
  • Завжди задаю питання навіщо? Життя - лише мить, адже є заради кого жити. Треба берегти себе і своє здоров'я...
  • Ось і є адміністративне порушення. А потім і самі на блюдечку злили відео і не треба фіксувати порушення;
  • Не повірю, що Тіна дозволяє собі їздити на такій швидкості;
  • А я пам'ятаю, що вона потрапила років так 10 тому в аварію, і після того разу відмовилася водити автомобіль;
  • Ось хочеться поставити їй запитання, ти навіщо і для кого народжувала сина? Батька немає і мати легковажна! Яка необхідність створювати таку небезпеку для себе та інших?
  • Дивне відео. Навіщо хвалитися не розсудливістю;
  • Чому всі вирішили, що це в Україні? Я не думаю, що вона порушувала б.
  • Є чим похвалитися;
  • А як же ПДР?
  • Завжди знала, що з мізками там туго;
  • Це, напевно, американський або європейський автобан. І не Тіна за кермом 100%;
  • На автостраді максимально дозволена швидкість - 130 км/год. Я пробувала 200 на кілька хвилин, і скажу, що їхати на такій швидкості і знімати відео одночасно - дуже складно і небезпечно!
  • Хто-небудь їздив на такій швидкості з присутніх тут? Я в Німеччині по автобану їздила 180, а чоловік з досвідом водіння 30 років на автобанах Німеччини їздив 240, але це лише декілька хвилин! Не вірю, що Тіна така дура! Хоча, у нас без обмеження швидкості можна їздити по автобанах. Може на кілька секунд розігнала таку швидкість, може у неї досвід водіння вже з дитинства! І дивлячись яке авто.

Нагадаємо, що Тіна Кароль зворушила шанувальників фото з з сином, що подорослішав.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль заворожила фанів пронизливим фото.

Сила мистецтва: елегантна Тіна Кароль сходила з сином на балет Чуттєва Тіна Кароль засвітила пишні груди на ефектному фото
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Тіна Карольшоубиз
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся