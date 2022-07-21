Ця повсякденна звичка може спровокувати серцевий напад у здорової людини
Хвороба серця - це одна з найпоширеніших причин раптової смерті людини.
Деякі дослідження показали, що напад може бути спровокований кількома звичками, одна з яких може статися в душі, пише Express.
Раптова зупинка припливу крові до серця може привести до небезпечного кисневого голодування органу, хоча люди все ще знаходяться в свідомості і дихають.
Одна звичка в душі може прискорити появу симптомів
Багато жертв серцевого нападу повідомляють про біль у грудях і задишку в моменти, що передують нападу.
На думку деяких експертів, вплив раптових потоків води може бути небезпечним для людей з серцевими захворюваннями.
"Серцевий напад виникає, коли одна з коронарних артерій серця раптово блокується або має надзвичайно повільний кровотік", - повідомляє Harvard Health.
Серцевий напад також називають інфарктом міокарда. Причиною раптової закупорки коронарної артерії є утворення тромбу.
Раніше в цьому році the Conversation повідомляло, що холодний душ може мати негативний вплив на людей з серцевими захворюваннями, "оскільки він може спровокувати серцевий напад або порушення серцевого ритму".
Холодна вода викликає звуження кровоносних судин шкіри, що збільшує опір кровотоку всередині тіла.
В результаті також збільшується частота серцевих скорочень, через що серцю стає важче перекачувати кров по тілу. В результаті може підвищитися тиск всередині кровоносних судин.
Таким чином, викликаючи звуження судин, холодна вода може спровокувати серцевий напад навіть у відносно молодих і здорових людей.
Як ми писали раніше, вчені назвали спецію, яка збільшує ризик передчасної смерті.
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