З'явилося рідкісне фото Тіни Кароль з батьками, братом і сином: "немає нікого дорожче"

У кадрі Тіна з сином Веніаміном і старшим братом Станіславом сидять за столом, а батьки артистки стоять позаду них. Сімейство з інтересом щось розглядає на ноутбуці, а на їхніх обличчях грають посмішки.

"Сім'я", - підписали фото шанувальники Кароль.

Шанувальники залишилися в захваті від рідкісного сімейного кадру Тіни з найріднішими (фото: instagram.com/_fantina)

Користувачі мережі прийшли в захват від рідкісної фотографії знаменитості і залишили теплі коментарі.

"Які класні"," Дружна родина"," Женєчки не вистачає", " Вперше бачу це приголомшливе фото!", "Немає нікого дорожче сім'ї", "Ой, яке тепле фото", "Такі сонечка", "Як Тіна схожа на тата", - пишуть фанати виконавиці.

Відзначимо, що батько і мати співачки Григорій Самуїлович Ліберман і Світлана Андріївна Журавель за освітою інженери, а старший брат Стас - юрист. Батьки живуть у Києві, тато вже на пенсії, а мама працює в українському Пенсійному фонді.

Раніше Кароль в одному з інтерв'ю зізнавалася, що у неї складні стосунки з батьками, і вони не часто проводять час разом. Але онук Веніамін дуже любить бабусю і дідуся, так що Тіна кілька разів на рік влаштовує їм зустрічі.

Артистка і сама рідко бачиться з 13-річним спадкоємцем - хлопчик живе і вчиться в Англії і приїжджає додому тільки на канікули. Також вони із зірковою мамою їздять разом у подорожі і чудово проводять час. Нещодавно Кароль зізналася, що вона вже готова до нових відносин і не буде закривати серце, якщо зустріне любов. А ще вона мріє про доньку.