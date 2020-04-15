"Пою и Пью": молода українська співачка випустила епатажний кліп

Alina Tim (фото: прес-служба співачки)

Alina Tim показала своє нове відеотворіння

Співачка Alina Tim, яку давно вже негласно охрестили "українською Бузовою", випустила новий кліп з промовистою назвою "Пою и Пью". Цю композицію написав учасник "Голосу країни" Діма Лібра.

"Частина цього тексту була написана вже кілька років як, але я не став його дописувати - сенс? Хто з артистів купить такий текст - зі словами "дура", "співаю і п'ю", здавалося мені? А потім мені подзвонила продюсерка Аліни і я зрозумів: так це ж те, що їм треба! Тому що Аліна - молодець в цьому плані, смілива і той ще провокатор! Я допрацював текст, написав музику, артистка була в захваті", - розповів Діма

Відео знімали в останні дні перед карантином. Знімальна група стверджує, що їм "вдалося застрибнути в останній вагон поїзда".

"Ми сплатили локацію, оренду техніки, забили дати репетицій і тут почалася вся ця епопея з коронавірусом... Але встигли до того, як масові збори заборонили. Так що все в рамках закону і нашу команду не можна зараховувати до зухвалих порушників карантину!" - згадує Аліна.

За словами артистки, найскладнішим в кліпі для неї стала хореографія.

"Як виявилося, танцюю я ще гірше, ніж співаю. Ще взимку на дні народження моєї продюсерки Антон Клищевник сказав мені: "А що, якщо в новому кліпі ти будеш танцювати?". Ми ще не знали, що це буде за кліп, ні на яку пісню, ні вже тим більше з яким сюжетом, але я відразу погодилася. На ділі виявилося все набагато складніше. Але я дуже старалася, репетирувала кожен день по чотири-п'ять годин. Щоб зайвий раз не ризикувати здоров'ям, ми не стали знімати для репетицій танцювальний клас, і я репетирувала прямо вдома біля дзеркала з тим відео, що прислав мені хореограф. Чесно кажучи, очікувала, що рано чи пізно прийдуть розгнівані сусіди знизу, але обійшлося", - розповіла співачка.

ALINA TIM — ПОЮ И ПЬЮ

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