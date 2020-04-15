ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Пою и Пью": молода українська співачка випустила епатажний кліп

STYLERЖиття    15.04.2020 - 12:03
"Пою и Пью": молода українська співачка випустила епатажний кліп
Alina Tim (фото: прес-служба співачки)

Alina Tim показала своє нове відеотворіння

Співачка Alina Tim, яку давно вже негласно охрестили "українською Бузовою", випустила новий кліп з промовистою назвою "Пою и Пью". Цю композицію написав учасник "Голосу країни" Діма Лібра.

"Частина цього тексту була написана вже кілька років як, але я не став його дописувати - сенс? Хто з артистів купить такий текст - зі словами "дура", "співаю і п'ю", здавалося мені? А потім мені подзвонила продюсерка Аліни і я зрозумів: так це ж те, що їм треба! Тому що Аліна - молодець в цьому плані, смілива і той ще провокатор! Я допрацював текст, написав музику, артистка була в захваті", - розповів Діма

Відео знімали в останні дні перед карантином. Знімальна група стверджує, що їм "вдалося застрибнути в останній вагон поїзда".

"Ми сплатили локацію, оренду техніки, забили дати репетицій і тут почалася вся ця епопея з коронавірусом... Але встигли до того, як масові збори заборонили. Так що все в рамках закону і нашу команду не можна зараховувати до зухвалих порушників карантину!" - згадує Аліна.

За словами артистки, найскладнішим в кліпі для неї стала хореографія.

"Як виявилося, танцюю я ще гірше, ніж співаю. Ще взимку на дні народження моєї продюсерки Антон Клищевник сказав мені: "А що, якщо в новому кліпі ти будеш танцювати?". Ми ще не знали, що це буде за кліп, ні на яку пісню, ні вже тим більше з яким сюжетом, але я відразу погодилася. На ділі виявилося все набагато складніше. Але я дуже старалася, репетирувала кожен день по чотири-п'ять годин. Щоб зайвий раз не ризикувати здоров'ям, ми не стали знімати для репетицій танцювальний клас, і я репетирувала прямо вдома біля дзеркала з тим відео, що прислав мені хореограф. Чесно кажучи, очікувала, що рано чи пізно прийдуть розгнівані сусіди знизу, але обійшлося", - розповіла співачка.

ALINA TIM — ПОЮ И ПЬЮ

Раніше ми писали про те, що бэк-вокалістка Вєрки Сердючки заспівала про чоловіка і сина.

Новий етап життя: українська співачка, яка підкорила Європу, випустила довгоочікувану пісню Зірка українського хіп-хопу випустив "коронавірусний" кліп
Новини України музыка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся