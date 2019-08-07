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Пожежа на птахофабриці під Києвом: жителям столиці варто закрити вікна і пити мінералку

STYLERЖиття    07.08.2019 - 22:33
Пожежа на птахофабриці під Києвом: жителям столиці варто закрити вікна і пити мінералку
Фото: Пожежа на птахофабриці (dsns.gov.ua)

У разі задимлення киянам рекомендують дотримуватися певних правил

У Київській області в селі Крушинка Васильківського району сталася пожежа на території птахофабрики "Ясенсвіт".Займання сталося в ангарі на площі приблизно 2,5 тисячі кв. м.

Для ліквідації пожежі від ДСНС було залучено 30 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки. На щастя, жертв і постраждалих немає.

Птахофабрика знаходиться у Васильківському районі, що в 30 кілометрах від Києва. Найближчі райони до пожару Голосіївський і Святошинський. Через те, що зараз вітер південно-західний, можливе попадання продуктів горіння в Святошинський, Голосіївський і частину Дарницького районів. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

На даний момент аварійно-рятувальні служби та екологи роблять систематично заміри повітря. У разі погіршення ситуації — буде поінформовано додатково.

Що робити у разі задимлення:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
  • тримати вікна закритими, особливо вночі та рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки вологою тканиною і періодично її змінювати;
  • увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей і мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, кисло-молочні напої, соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;
  • не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ — при першій можливості прийняти душ.

Пожежа на птахофабриці під Києвом: жителям столиці варто закрити вікна і пити мінералкуФото: Пожежа на птахофабриці під Києвом (kiev.informator.ua)

Якщо у вас з'явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Як ми раніше повідомляли, у Києві 7 серпня сталася масштабна пожежу біля метро "Дарниця". На вулиці Будівельників горіла покрівля ринку і МАФи. На щастя, пожежникам вдалося загасити загоряння. Так, в результаті події постраждалих та загиблих немає.

У Київській області сталася пожежа на птахофабриці Сильна пожежа біля метро в Києві: з'явилося епічне фото і відео
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