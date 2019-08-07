Пожежа на птахофабриці під Києвом: жителям столиці варто закрити вікна і пити мінералку

У разі задимлення киянам рекомендують дотримуватися певних правил
У Київській області в селі Крушинка Васильківського району сталася пожежа на території птахофабрики "Ясенсвіт".Займання сталося в ангарі на площі приблизно 2,5 тисячі кв. м.
Для ліквідації пожежі від ДСНС було залучено 30 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки. На щастя, жертв і постраждалих немає.
Птахофабрика знаходиться у Васильківському районі, що в 30 кілометрах від Києва. Найближчі райони до пожару Голосіївський і Святошинський. Через те, що зараз вітер південно-західний, можливе попадання продуктів горіння в Святошинський, Голосіївський і частину Дарницького районів. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
На даний момент аварійно-рятувальні служби та екологи роблять систематично заміри повітря. У разі погіршення ситуації — буде поінформовано додатково.
Що робити у разі задимлення:
Фото: Пожежа на птахофабриці під Києвом (kiev.informator.ua)
Якщо у вас з'явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.
Як ми раніше повідомляли, у Києві 7 серпня сталася масштабна пожежу біля метро "Дарниця". На вулиці Будівельників горіла покрівля ринку і МАФи. На щастя, пожежникам вдалося загасити загоряння. Так, в результаті події постраждалих та загиблих немає.