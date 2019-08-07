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Сильна пожежа біля метро в Києві: з'явилося епічне фото і відео

STYLERЖиття    07.08.2019 - 16:48
Сильна пожежа біля метро в Києві: з'явилося епічне фото і відео
Фото: Пожежа біля метро "Дарниця" (kyiv.dsns.gov.ua)

У Києві на вулиці Будівельників стався сильний спалах

У Києві 7 серпня сталася масштабна пожежа біля метро "Дарниця". На вулиці Будівельників горіла покрівля ринку і поруч стоячі Мафи. На щастя, пожежникам вдалося загасити загоряння. Так, в результаті події постраждалих та загиблих немає. Причини поки невідомі..

Сильна пожежа біля метро в Києві: з'явилося епічне фото і відеоФото: Пожежа з висоти (kiev.informator.ua)

В мережі опублікували відео сильної пожежі. На ньому видно, як перон покритий густим димом, а на вулиці, при виході зі станції палають МАФи.

Сильна пожежа біля метро в Києві: з'явилося епічне фото і відеоФото: На щастя, на пожежі ніхто не постраждав (kiev.informator.ua)

"Пожежа біля метро Дарниця, 7 серпня. Горять кіоски", - підписав відео Ігор Евгеньев.

Відео: Пожежа біля метро "Дарниця" (YouTube/Ігор Евгеньев)

Користувачі мережі під відео висловлюються про події пожежі.

  • Це ще раз доводить, що біля метро не повинно бути ніяких ринків/ларьків та стихійної торгівлі.
  • Якщо на базарі щось горить - значить це комусь вигідно ...
  • Блинннн!!!!! А я то думаю що сталося у квартирі довелося закривати вікна!((( Тварин шкода.

Сильна пожежа біля метро в Києві: з'явилося епічне фото і відеоСкріншот коментарів (youtube.com)

Відео: Масштабна пожежа з висоти птичьегоь польоту (YouTube/Інформатор)

Як ми раніше писали, Укрзалізниця потрапила в новий скандал з-за жахливого стану туалету в електричці, яка курсує з Харкова в Запоріжжі.

У Києві потушили пожежу на Дарниці У Києві на Дарниці горить ринок
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