Сильна пожежа біля метро в Києві: з'явилося епічне фото і відео

У Києві на вулиці Будівельників стався сильний спалах
У Києві 7 серпня сталася масштабна пожежа біля метро "Дарниця". На вулиці Будівельників горіла покрівля ринку і поруч стоячі Мафи. На щастя, пожежникам вдалося загасити загоряння. Так, в результаті події постраждалих та загиблих немає. Причини поки невідомі..
Фото: Пожежа з висоти (kiev.informator.ua)
В мережі опублікували відео сильної пожежі. На ньому видно, як перон покритий густим димом, а на вулиці, при виході зі станції палають МАФи.
Фото: На щастя, на пожежі ніхто не постраждав (kiev.informator.ua)
"Пожежа біля метро Дарниця, 7 серпня. Горять кіоски", - підписав відео Ігор Евгеньев.
Відео: Пожежа біля метро "Дарниця" (YouTube/Ігор Евгеньев)
Користувачі мережі під відео висловлюються про події пожежі.
Скріншот коментарів (youtube.com)
Відео: Масштабна пожежа з висоти птичьегоь польоту (YouTube/Інформатор)
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