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Сильный пожар возле метро в Киеве: появилось эпичное фото и видео

STYLERЖизнь    07.08.2019 - 16:48
Сильный пожар возле метро в Киеве: появилось эпичное фото и видео
Фото: Пожар возле метро "Дарница" (kyiv.dsns.gov.ua)

В Киеве на улице Строителей произошло сильное возгорание

В Киеве 7 августа произошел масштабный пожар возле метро "Дарница".  На улице Строителей горела кровля рынка  и рядом стоящие МАФы. К счастью, пожарникам удалось потушить возгорание. Так, в результате происшествия пострадавших и погибших нет. Причины пока неизвестны..

Сильный пожар возле метро в Киеве: появилось эпичное фото и видеоФото: Пожар с высоты (kiev.informator.ua)

В сети опубликовали видео сильного пожара. На нем видно, как перрон покрыт густым дымом, а на улице, при выходе со станции пылают МАФы.

Сильный пожар возле метро в Киеве: появилось эпичное фото и видеоФото: К счастью в пожаре никто не пострадал (kiev.informator.ua)

"Пожар около метро Дарница, 7 августа. Горят киоски", - подписал видео Игорь Евгеньев.

Видео: Пожар возле метро "Дарница" (YouTube/Игорь Евгеньев)

Пользователи сети под видео высказываются о произошедшем пожаре.

  • Это еще раз доказывает, что возле метро не должно быть никаких рынков/ларьков и стихийной торговли.
  • Если на базаре что-то горит - значит это кому-то выгодно ...
  • Блинннн!!!!! А я то думаю что произошло в квартире пришлось окна закрывать!((( Животных жалко.

Сильный пожар возле метро в Киеве: появилось эпичное фото и видеоСкриншот комментариев (youtube.com)

Видео: Масштабный пожар с высоты птичьегоь полета (YouTube/Информатор)

Как мы ранее писали, Укрзализныця угодила в новый скандал из-за жуткого состояния туалета в электричке, которая курсирует из Харькова в Запорожье.

 

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