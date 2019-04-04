Як правильно бігати: Супрун дала корисні поради

Уляна Супрун (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Супрун дала поради, як правильно пробігти марафон

Уляна Супрун розповіла, як підготувати себе забігу, якщо ви маєте намір взяти участь у напівмарафоні або будь-якій іншій дистанції. Про це в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці в Facebook.

До дистанції необхідно заздалегідь підготуватися. Що варто зробити напередодні забігу:

Вивчити маршрут своєї дистанції і розклад забігів. Можна подумки пробіг свою дистанцію і пройти важливі повороти, спуски і підйоми. Це буде корисним, так як траса не стане для вас несподіванкою під час забігу.

Необхідно заздалегідь зібрати свої речі. Пристебніть нагрудний номер шпильками до футболки, прив'яжіть чіп реєстрації результату до шнурка, підготуйте зручні речі, в яких ви будете бігти дистанцію. Необхідно також узяти з собою невеличку аптечку, в якій буде вазелін, лейкопластир і знеболювальне. Також не забудьте годинник, сухі речі, які знадобляться після фінішу, сонячні окуляри і кепку. Пляшка води також не буде зайвою.

Дуже важливо правильно вибрати одяг, в якому вам буде зручно подолати дистанцію. Бігуни-любителі дуже часто одягаються набагато тепліше, ніж потрібно. Занадто теплий одяг збільшує ризики перегрівання організму.

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При температурі вище 10 градусів краще одягати футболку і шорти. Якщо на вулиці близько 3-7 градусів, то краще тоді взяти футболку з довгим рукавом, тайтси і рукавички.

Супрун також радить, якщо ви не хочете мерзнути на старті в очікуванні початку забігу - захопіть з собою дощовик або старий светр, який ви зможете викинути під час бігу.

Не варто бігти в нових кросівках, оскільки в новому взутті підвищуються ризики натерти мозолі і отримати травму. Починати тренуватися в нових кросівках слід не пізніше, ніж за три тижні до початку забігу. Те ж саме стосується і шкарпеток – нові шкарпетки на забіг краще не брати. Якщо на носках є шви - їх можна змастити вазеліном зсередини. Це створить додатковий захист від мозолів.

Супрун підкреслила, що необхідно правильно харчуватися напередодні забігу. За добу до старту не рекомендується вживати важкі білки, такі як м'ясо, сало, сир та вироби з цих продуктів. Вони можуть посилити тяжкість в шлунку.

Не варто їсти багато фруктів напередодні забігу, особливо яблука або виноград. В них багато клітковини, яка посилює роботу кишечника.

Не потрібно сильно наїдатися вуглеводами, наприклад, влаштовувати собі "паста-паті". Таке завантаження калоріями не вимагається, якщо ви збираєтеся бігти напівмарафон або коротку дистанцію. Також напередодні старту уникайте продуктів, які ви до цього не їли.

За 2 години до початку забігу рекомендується випити чай з нежирним печивом (наприклад, галетне). Бігти можна й на голодний шлунок, якщо це не викличе у вас дискомфорт.

Важливо також повноцінно спати і дотримувати режиму сну. Напередодні забігу необхідно розслабитися, і не ходити і не бігати занадто багато.

В яких випадках краще не продовжувати біг і зійти з марафону.

Якщо ви відчуваєте будь-який дискомфорт, у вас травма або просто відчуваєте себе погано, то припиніть забіг і не ризикуйте власним здоров'ям.

Зневоднення, біль у суглобах, судоми, пошкодження м'язів - це все може статися через важкі бігові навантаження. Важливо приймати до уваги здоров'я серця і судин, тиск і рівень фізичної підготовки - не варто перевантажувати себе.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Супрун також підкреслила, що найчастіше до фінішу спортсмени не добігають не через хворобу серця або судом, а через розлади травної системи.

Біг на довгі дистанції - серйозне навантаження для організму. Особливо, якщо ви біжите вперше. Що відбувається з вашим організмом після забігу і що варто зробити, щоб відновитися:

Не зупиняйтеся різко після фінішу і не сідайте. Краще походіть і походіть ще хвилин 10-15.

Випийте води. Це допоможе подолати зневоднення і поповнити втрачені запаси води.

З'їжте який-небудь фрукт. Найкраще підійде банан, яблуко, апельсин, виноград. Після марафону може різко впасти рівень цукру, тому необхідно підкріпитися.

Переодягніться в сухий одяг і зручне взуття, щоб не переохолоджуватися. Після сильного навантаження імунна система людини слабшає, це може призвести до захворювання.

Після забігу може з'явиться біль в суглобах м'язах, спині і навіть стопах. Крім того, може навіть піднятися температура. Важливо після фінішу трохи розслабитися - виходити на невеликі прогулянки, прийняти ванну або зробити масаж для відновлення, нормально харчуватися і висипатися.

Нагадаємо, що Супрун назвала причину поширення небезпечних хвороб.

Супрун розповіла, що одна з найголовніших причин поширення страшних хвороб - це відмова від вакцинації. Жителі України часто відмовляються від щеплень після того, як потраплять на дезінформацію в мережі, яку поширюють російські тролі та боти.

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