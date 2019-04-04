Как правильно бегать: Супрун дала полезные советы

Уляна Супрун (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Супрун дала советы, как правильно пробежать марафон

Уляна Супрун рассказала, как подготовить себя в забегу, если вы намерены принять участие в полумарафоне или любой другой дистанции. Об этом и.о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

К дистанции необходимо заранее подготовиться. Что стоит сделать накануне забега:

Изучить маршрут своей дистанции и расписание забегов. Можно мысленно пробежать свою дистанцию и пройти важные повороты, спуски и подъемы. Это будет полезным, так как трасса не станет для вас неожиданностью во время самого забега.

Необходимо заранее собрать свои вещи. Пристегните нагрудный номер булавками к футболке, привяжите чип регистрации результата к шнурку, подготовьте удобные вещи, в которых вы будете бежать дистанцию. Необходимо также взять с собой небольшую аптечку, в которой будет вазелин, лейкопластырь и обезболивающее. Также не забудьте часы, сухие вещи, которые понадобятся после финиша, солнечные очки и кепку. Бутылка воды также не будет лишней.

Очень важно правильно выбрать одежду, в которой вам будет удобно преодолеть дистанцию. Бегуны-любители очень часто одеваются намного теплее, чем нужно. Слишком теплая одежда увеличивает риски перегревания организма.

Иллюстративное фото: pixabay.com

При температуре выше 10 градусов лучше одевать футболку и шорты. Если на улице около 3-7 градусов, то лучше тогда взять футболку с длинным рукавом, тайтсы и перчатки.

Супрун также советует, если вы не хотите мерзнуть на старте в ожидании начала забега - захватите с собой дождевик или старый свитер, который вы сможете выбросить во время бега.

Не стоит бежать в новых кроссовках, поскольку в новой обуви повышаются риски натереть мозоли и получить травму. Начинать тренироваться в новых кроссовках следует не позднее, чем за три недели до начала забега. То же самое касается и носков – новые носки на забег лучше не брать. Если на носках есть швы - их можно смазать изнутри вазелином. Это создаст дополнительную защиту от мозолей.

Супрун подчеркнула, что необходимо правильно питаться накануне забега. За сутки до старта не рекомендуется употреблять тяжелые белки, такие как мясо, сало, сыр и изделия из этих продуктов. Они могут усилить тяжесть в желудке.

Не стоит есть много фруктов накануне забега, особенно яблок или винограда. В них много клетчатки, усиливает работу кишечника.

Не нужно сильно наедаться углеводами, к примеру, устраивать себе "паста-пати". Такая загрузка калориями не требуется, если вы собираетесь бежать полумарафон или короткую дистанцию. Также накануне старта избегайте продуктов, которые вы до этого не ели.

За 2 часа до начала забега рекомендуется выпить чай с нежирным печеньем (например, галетное). Бежать можно и на голодный желудок, если это не вызовет у вас дискомфорт.

Важно также полноценно спать и соблюдать режим сна. Накануне забега необходимо расслабиться, и не ходить и не бегать слишком много.

В каких случаях лучше не продолжать бег и сойти с марафона.

Если вы ощущаете любой дискомфорт, у вас травма или просто чувствуете себя плохо, то прекратите забег и не рискуйте собственным здоровьем.

Обезвоживание, боль в суставах, судороги, повреждения мышц - это все может произойти из-за тяжелых беговых нагрузок. Важно принимать во внимание здоровье сердца и сосудов, давление и уровень физической подготовки - не стоит переусердствовать.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Супрун также подчеркнула, что чаще всего к финишу спортсмены не добегают не из-за болезней сердца или судорог, а из-за расстройства пищеварительной системы.

Бег на длинные дистанции - серьезная нагрузка для организма. Особенно, если вы бежите впервые. Что происходит с вашим организмом после забега и что стоит сделать, чтобы восстановиться:

Не останавливайтесь резко после финиша и не садитесь. Лучше подвигайтесь и походите еще минут 10-15.

Выпейте воды. Это поможет преодолеть обезвоживание и пополнить утраченные запасы воды.

Съешьте какой-нибудь фрукт. Лучше всего подойдет банан, яблоко, апельсин, виноград. После марафона может резко упасть уровень сахара, поэтому необходимо подкрепиться.

Переоденьтесь в сухую одежду и удобную обувь, чтобы не переохлаждаться. После сильной нагрузки иммунная система человека ослабевает, это может привести к заболеванию.

После забега может появится боль суставах в мышцах, спине и даже стопах. Кроме того, может даже подняться температура. Важно после финиша не много расслабиться - выходить на небольшие прогулки, принять ванну или сделать массаж для восстановления, нормально питаться и высыпаться.

Напомним, что Супрун назвала причину распространения опасных болезней.

Супрун рассказала, что одна из самых главных причин распространения страшных болезней - это отказ от вакцинации. Жители Украины часто отказываются от прививок после того, как попадут на дезинформацию в сети, которую распространяют российские тролли и боты.

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