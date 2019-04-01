Пить нужно в компании друзей: Супрун рассказала, как поправить здоровье после выборов

Уляна Супрун (Виталий Носач, РБК-Украина)

Супрун дала рекомендации украинцам о том, что нужно пить после нервного напряжения

Уляна Супрун рассказала украинцам о том, как восстановить здоровье и равновесия после проведения первого тура выборов президента Украины. Она порекомендовала не употреблять алкогольные напитки, чтобы снять напряжение, а выпить в компании друзей травяной чай, который понизит кровяное давление и успокоит нервы.

Супрун отметила, что встречаться с друзьями во время сложных периодов – нужно, так как от приятного и веселого общения с друзьями выделяется серотонин, а от ожидания встречи – дофамин. Но пить с друзьями она посоветовала не алкогольные напитки, а различные травяные чаи.

Супрун рассказала, какие травяные чаи самые полезные (pixabay.com)

Гибискус. Чай с гибискусом понижает давление и снимает отеки и при этом не нарушает баланс электролитов. Регулярное употребление чая с гибискусом понижает уровень холестерина и липопротеинов низкой плотности. Супрун посоветовала пить его холодным и из бокалов – тогда он будет напоминать каберне.

Белый чай очень полезен для здоровья зубов. Вещества, которые содержатся в этом чае, подавляют амилазу слюны. Поэтому углеводы пищи не становятся простыми сахарами, а флавониды и катехины белого чая предотвращают рост зубного камня. Этот чай благотворно влияет на кору головного мозга и на тех, у кого есть диабет.

Вербена. Чай с вербеной успокаивает, снимает тревожность, улучшает пищеварение, предотвращает вздутие и диарею, обладает антимикробными свойствами. Экстракт вербены может останавливать рост патогенных бактерий и имеет мощное антиоксидантное действие.

Ромашка лекарственная. Чай с ромашкой успокоит организм не хуже алкоголя, так как он способствует образованию гамма-аминомасляной кислоты. Этот напиток не вызывает тревожности, особенно у тех, у кого есть язва или повышенная кислотность. Чай с ромашкой предотвращает развитие остеопороза.

Мелисса. Чай с мелиссой во многом напоминает чай с ромашкой. Это напиток обладает спазмолитическим действием, к тому же помогает при коликах. Мелисса уменьшает воспаление, успокаивает и обладает мощным антиоксидантным действием.

Уляна Супрун рекомендует пить чай в компании друзей (pixabay.com)

Зеленый чай. Этот чай снижает уровень кортизола и предотвращает развитие деменции. Также он снижает риск возникновения болезни Альцгеймера и возникновения висцерального живота. Сочетание зеленого чая и умеренных физических нагрузок существенно уменьшают симптомы ревматоидного артрита.

Имбирь. Имбирный чай может останавливать свободнорадикальные процессы в организме и снимает воспаление желудочно-кишечного тракта. Также этот чай уменьшает тошноту, в том числе и во время токсикоза у беременных.

Зверобой. Активное вещество гиперфорин, который содержится в зверобое, влияет на активность генов, отвечающих за образование серотонина. От недостатка серотонина у человека бывает клиническая или сезонная депрессия. Однако во время приема антидепрессантов чай со зверобоем пить не стоит.

Напомним, ранее мы писали о том, что Супрун дала советы о том, как пережить период выборов в Украине.

А также рассказывали о том, что Супрун сообщила о том, какие нововведения ждут украинцев в медицинской сфере.