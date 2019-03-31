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Единой таблетки не существует: Супрун рассказала, как пережить выборы

STYLERЖизнь    31.03.2019 - 17:12
Единой таблетки не существует: Супрун рассказала, как пережить выборы
Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Выборы президента Украины могут сказаться на психологическом здоровье украинцев

Выборы 2019, которые проходят сегодня, 31 марта, могут принести украинцам эмоциональный стресс. Поэтому и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook рассказала, как оставаться спокойным и уменьшить уровень стресса.

Супрун отметила, что стресс и негативные эмоции плохо влияют на здоровье. Поэтому от стресса необходимо избавляться и всячески сводить на нет его негативное влияние. Врач советует ограничивать "потребление" медиа и не продолжать обсуждать выборы, если это оно может привести в конфликтной ситуации или агрессии.

Сегодня многие будут переживать избирательное заострение. Из-за этого поведение некоторых людей может быть очень импульсивным и даже неадекватным. К таким "атакам" необходимо быть готовыми.

Кроме того, стоит быть готовыми и к атакам свободных радикалов. Они запускают свободнорадикальные цепные реакции в нашем организме и способствуют развитию атеросклероза, старению кожи, воспалению и опухолевому росту. Упрощенно говоря, свободные радикалы - это инфаркты, инсульты, морщины и боль в суставах.

В день выборов нервы могут понемногу "сдавать", а ожидания результатов будет становиться невыносимым. Для того, чтобы не держать эмоции в себе, лучше успокаиваться и концентрировать внимание. Для этого многие люди практикуют медитацию.

По словам Супрун, единой таблетки для счастья не существует, но есть разные способы получать положительные эмоции и стать более счастливым.

Если же вы все-таки попали в конфликтную ситуацию или ссору - не позволяйте негативным эмоциям оставаться с вами. При этом физическая активность - хороший способ отвлечься от проблем и это будет полезным для здоровья.

Напомним, что сегодня на президентских выборах уже проголосовали политики и чиновники Украины.

Мы также писали о том, какие курьезные случаи произошли сегодня, в день выборов президента Украины.

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