Єдиної таблетки не існує: Супрун розповіла, як пережити вибори

Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Вибори президента України можуть позначитися на психологічному здоров'ї українців

Вибори 2019, які проходять сьогодні, 31 березня, можуть принести українцям емоційний стрес. Тому в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook розповіла, як залишатися спокійним і зменшити рівень стресу.

Супрун зазначила, що стрес і негативні емоції погано впливають на здоров'я. Тому від стресу необхідно позбавлятися і всіляко зводити нанівець його негативний вплив. Лікар радить обмежувати "споживання" медіа і не продовжувати обговорювати вибори, якщо це може призвести до конфліктної ситуації або агресії.

Сьогодні багато хто буде переживати виборче загострення. Через це поведінка деяких людей може бути дуже імпульсивною і навіть неадекватною. До таких "атак" необхідно бути готовими.

Ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Крім того, варто бути готовими і до атак вільних радикалів. Вони запускають вільнорадикальні ланцюгові реакції в нашому організмі і сприяють розвитку атеросклерозу, старіння шкіри, запалення і пухлинного росту. Спрощено кажучи, вільні радикали - це інфаркти, інсульти, зморшки і біль у суглобах.

У день виборів нерви можуть потроху "здавати", а очікування результатів буде ставати нестерпним. Для того, щоб не тримати емоції в собі, краще заспокоюватися і концентрувати увагу. Для цього багато людей практикують медитацію.

За словами Супрун, єдиної таблетки для щастя не існує, але є різні способи отримувати позитивні емоції і стати більш щасливим.

Якщо ж ви все-таки потрапили в конфліктну ситуацію або сварку - не дозволяйте негативним емоціям залишатися з вами. При цьому фізична активність - хороший спосіб відволіктися від проблем і це буде корисним для здоров'я.

Нагадаємо, що сьогодні на президентських виборах вже проголосували політики і чиновники України.

Ми також писали про те, які курйозні випадки сталися сьогодні, в день виборів президента України.