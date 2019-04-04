Супрун назвала причину распространения опасных болезней

Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Уляна Супрун объяснила, в чем причина распространения опасных болезней в Украине

Уляна Супрун заявила, что одна из причин распространения страшных болезней - это отказ от прививок. При этом, по словам и.о. министра здравоохранения, украинцы отказываются от вакцинации из-за грязных дезинформирующих кампаний.

Супрун также рассказала, что СМИ и соцсети очень сильно влияют на выбор людей относительно вакцинации. Поскольку именно там люди чаще всего читают информацию о прививках.

Около 70% людей, ищущих информацию о вакцинации в интернете, сообщили, что, что то, что они прочитали в сети, повлияло на их дальнейшее решение делать прививку или нет.

Супрун подчеркнула, что очень важно проверять источник информации и не спешить делать выводы из сообщений, которые не подтверждаются фактами.

Она также привела статистику, которая гласит, что 93% информации о вакцинации на Twitter создают и распространяют российские тролли или боты.

Иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Супрун отметила, что недавно вышло исследование американских ученых: после анализа тысяч твитов между 2014 и 2017 годами обнаружилось, что российские боты и тролли несколько лет подряд распространяли ложную информацию о вакцинах и раздували антивакцинаторськие настроения в обществе и в сети.

В Европе больше всего от гибридной атаки пострадали Украина, Греция, Франция, Италия, Румыния и Сербия. В этих странах сейчас наблюдается высокая заболеваемость корью. При этом данные страны имеют низкий уровень охвата вакцинацией.

Супрун отметила, что недоверие к вакцинам влечет за собой отказ от прививок. Из-за этого все больше людей болеют болезнями, которых можно было бы избежать.

Она рекомендует читать только доверенные источники и проверять всю информацию.

Супрун также добавила, что некоторые эксперты предлагают вводить обязательный график прививок и запрет посещения детских учебных заведений, если ребенок не вакцинирован.

Напомним, что недавно Супрун разрушила миф о здоровом питании.

Ранее сообщалось о том, что Супрун сделала громкое заявление касательно платной медицины.