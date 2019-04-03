Супрун разрушила миф о здоровом питании

Супрун рассказала о доступных продуктах для здорового питания (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун дала ответ тем, кто не хочет питаться правильно, мотивируя это дороговизной продуктов

Уляна Супрун постоянно подчеркивает важность здорового питания. Однако пользователи сети часто гневно отвечают главе Минздрава, что, мол, легко говорить, если есть деньги, потому что здоровое питание - это очень дорого. Поэтому Супрун решила разрушить миф о дороговизне правильного питания, опубликовав на своей Facebook-странице подборку недорогих, но очень полезных продуктов.

И. о. министра здравоохранения в очередной раз посоветовала есть побольше овощей, которых в Украине предостаточно круглый год. А те овощи, которые выращиваются в нашей стране вполне доступны, - считает Супрун.

Уляна Супрун предлагает список доступных и полезных продуктов, примерные блюда, которые можно из них приготовить, и ориентировочную стоимость.



Морковь - это отличный источник про-витамина А, нужного для зрения, иммунитета, красоты кожи и борьбы со свободными радикалами. Этот овощ можно есть сырым, запекать, тушить, добавлять к кашам, супам и даже выпечке. Цена - до 15 грн/кг.

Свекла содержит бетаин - соединение, нужное для правильного обмена жиров. Ее можно готовить с орехами, черносливом, яблоками, печь, готовить на пару и давить из нее сок. Цена - до 15 грн/кг.

Супрун рассказала о доступных продуктах для здорового питания (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Кольраби - источник клетчатки и витамина С, Прекрасно сочетается с морковью, яблоками и сметаной. Цена - до 30 грн/кг.

Сельдерей и пастернак содержат клетчатки инулина, имеют замечательный вкус и цену. Тот самый батат, который так любят проповедники ЗОЖ, намного дороже этих корнеплодов. Цена - 25 и 45 грн/кг.

Лук, в том числе порей и зеленый, являются источником олигосахаридов, за которые очень поблагодарит кишечная микрофлора. Также у лука много серосодержащих соединений, а сера нужна для синтеза глутатиона (борца со свободными радикалами и ядами). Лук будет таким же полезным, если его есть печеным или тушеным, а не свежим. Цена от 10 грн/кг.

Тыква полезна каротиноидами. При чем она полезна абсолютно вся, от семян до сочной серединки, с которой можно делать супы, каши, оладьи, запеканки и печенье. Цена от 15 до 20 грн/кг.

Капуста, по словам Супрун, это настоящий клад. Белокочанная капуста богата на кальций, который хорошо усваивается, а ее серосодержащие соединения сульфорафаны активируют печеночную систему обезвреживания. Квашеная капуста содержит еще и молочную кислоту (пребиотик) и молочнокислые бактерии (пробиотик). Цена от 10 до 20 грн/кг.





Супрун рассказала о доступных продуктах для здорового питания (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Относительно мяса, по словам Супрун, лучше выбирать продукты в их первозданном виде, а не в переделанном, как колбаса или сосиски. К тому же, - пишет Супрун, - это дешевле.



"100 граммов даже отборной говядины, в которой много железа, цинка и незаменимых аминокислот, карнитина и таурина, стоит меньше, чем 100 граммов плохеньких сосисок", - пишет исполняющая обязанности министра здравоохранения.



Рыба - это главный источник всех омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Именно потребление рыбы, а не добавок, снижает риск деменции, сердечно-сосудистых болезней и хронического воспаления. При этом рыбу достаточно употреблять дважды в неделю. Одна большая порция рыбы обойдется в 30-50 гривен.

Супрун советует выбирать скумбрию, хека и сельдь, а не дорогостоящего лосося.

Супрун рассказала о доступных продуктах для здорового питания (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Недавно Уляна Супрун высказала свое мнение о платной медицине. Она считает, что частный бизнес может нести пользу для общества.

Также мы писали о том, что недавно и. о. главы Минздрава Уляна Супрун рассказала родителям, как помочь детям в случае отравления бытовой химией.

Напомним, что Супрун высказалась насчет инсульта у Эмилии Кларк - известной актрисы, которая сыграла роль в "Играх престолов".