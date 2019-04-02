Платная медицина: Супрун сделала громкое заявление

Фото: (коллаж РБК-Украина)

Супрун утверждает, что частный бизнес несет пользу для общества

Уляна Супрун высказала свое мнение касательно платной медицины. Она считает, что частный бизнес может нести пользу для общества. Об этом эксперт сообщила в социальной сети Facebook.

"По советским мировоззрениям бизнес - это страшно. Это враг всего общественного, который занимается только собственными доходами и эксплуатацией людей. Конечно же, весь развитый мир работает по совсем другим правилам. Поэтому он собственно и развит", - пишет Супрун.

Эксперт утверждает, что государственно-частное партнерство в медицине помогает привлекать средства на строительство больниц, их техническое переоснащение или предоставления диагностических или таких услуг, как уборка, питание или парковки.

По словам и. о. министра здравоохранения, в Украине только начинается внедрение лучшего мирового опыта. "С развитием системы здравоохранения мы постепенно избавимся подозрения в отношении бизнеса. Это еще одно измерение культурной войны - возвращение к пониманию, что бизнес и предпринимательство - это хорошо и здорово, а не преступно", - пишет Супрун.

Скриншот: (facebook.com/ulanasuprun)

Отмечается, что ярыми противниками развития данного направления есть те люди, которые десятилетиями наживались на старой системе и теперь декларируют сотни тысяч долларов наличными, получая скромные зарплаты главных врачей или народных депутатов. В последнее время все активнее распространяется ложь о том, что все больницы станут частными, и тогда доступ к лечению будут иметь только богатые. Однако такой миф распостраняют те, кто боятся утратить свои феодальные владения.

"Государственно-частное партнерство может стать мощным инструментом обновления медицины в Украине, объединив возможности государства с инвестиционными ресурсами частного сектора", - подытожила Супрун.

Ранее Уляна Супрун дала украинцам ряд рекомендаций, как уберечься от стрессовых ситуаций и ощущения тревожности. Дело в том, что выборы президента Украины 31 марта могут негативно повлиять на здоровье человека, вызвать стресс, вогнать в депрессию.

Также мы писали о том, что недавно и.о. главы Минздрава Уляна Супрун рассказала родителям, как помочь детям в случае отравления бытовой химией.

Напомним, что Супрун высказалась касательно инсульта у Эмилии Кларк - известной актрисы, сыгравшей роль в "Играх престолов".