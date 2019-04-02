Платна медицина: Супрун зробила гучну заяву

Фото: (колаж РБК-Україна)

Супрун стверджує, що приватний бізнес несе користь для суспільства

Уляна Супрун висловила свою думку щодо платної медицини. Вона вважає, що приватний бізнес може нести користь для суспільства. Про це експерт повідомила в соціальній мережі Facebook.

"За радянським світоглядом, бізнес - це страшно. Це ворог всього громадського, який займається тільки власними доходами та експлуатацією людей. Звичайно ж, весь розвинений світ працює за зовсім іншими правилами. Тому він власне і розвинений", - пише Супрун.

Експерт стверджує, що державно-приватне партнерство у медицині допомагає залучати кошти на будівництво лікарень, їх технічне переоснащення, надання діагностичних або таких послуг, як прибирання, харчування або паркування.

За словами в. о. міністра охорони здоров'я, в Україні тільки починається впровадження кращого світового досвіду. "З розвитком системи охорони здоров'я ми поступово позбудемося підозри щодо бізнесу. Це ще один вимір культурної війни - повернення до розуміння, що бізнес та підприємництво - це добре і здорово, а не злочинно", - пише Супрун.

Скріншот: (facebook.com/ulanasuprun)

Наголошується, що затятими противниками розвитку даного напрямку є ті люди, які десятиліттями наживалися на старій системі і тепер декларують сотні тисяч доларів готівкою, отримуючи скромні зарплати головних лікарів або народних депутатів. Останнім часом все активніше поширюється брехня про те, що всі лікарні стануть приватними, і тоді доступ до лікування будуть мати тільки багаті. Однак такий міф розповсюджують ті, що бояться втратити свої феодальні володіння.

"Державно-приватне партнерство може стати потужним інструментом оновлення медицини в Україні, об'єднавши можливості держави з інвестиційними ресурсами приватного сектора", - підсумувала Супрун.

Раніше Уляна Супрун дала українцям низку рекомендацій, як уберегтися від стресових ситуацій і відчуття тривожності. Справа в тому, що вибори президента України 31 березня можуть негативно вплинути на здоров'я людини, викликати стрес, увігнати в депресію.

Також ми писали про те, що нещодавно в. о. голови Моз Уляна Супрун розповіла батькам, як допомогти дітям у разі отруєння побутовою хімією.

Нагадаємо, що Супрун висловилася щодо інсульту у Емілії Кларк - відомої актриси, яка зіграла роль у "Іграх престолів".