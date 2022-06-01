Як правильно зберігати банани, щоб вони не темніли

Багатьом знайома проблема з бананами, коли купив начебто свіжі або навіть зелені фрукти, але вони все одно швидко чорніють і стають м'якими.

Однак є кілька дієвих і простих лайфхаків, які допоможуть зберегти банани якомога довше. Вся справа в тому, як їх правильно зберігати, пише ProstoWay.

Зберігайте банани окремо від інших фруктів

Справа в тому, що багато фруктів і овочей виділяють етилен - це шкідливий газ, який сприяє швидкому розкладанню сусідніх продуктів. А банани особливо чутливі до етилену. Тому краще тримати їх окремо від інших продуктів.

Підвісьте їх

Також можна придбати спеціальну вішалку для бананів - її нескладно знайти в мережі. Якщо зберігати банани на ній в підвішеному стані, вони довше залишаться жовтими і свіжими.

Помістіть банани в холодильник

Можна зберігати банани в холодильнику - низька температура уповільнює процес хімічного дозрівання. Правда, там їх шкірка теж досить швидко стане коричневою, проте всередині вони збережуть приємний смак і пружну текстуру.

Збризкайте банани соком лимона

Якщо вам потрібно зберегти свіжість вже очищених бананів - збризкайте їх соком лимона або лайма. Відомо, що цитрусові уповільнюють процеси окислення, саме тому банани збережуть свій смак і текстуру довше.

Заморозьте банани

Навіть використовуючи всі перераховані вище поради, ви не зможете зберегти банани свіжими і без чорноти довше тижня. Якщо ж вам потрібен більш тривалий термін, краще їх заморозити. У морозильнику термін придатності бананів збільшиться до місяця. Це особливо актуально, якщо фрукт потрібен вам для випічки і десертів, смузі або домашнього морозива.