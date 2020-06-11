Свято 11 червня: всі традиції і заборони цього дня

Яке сьогодні свято. 11 червня 2020 року віруючі християни згадують про Феодосію Колосятницю, яка померла за віру в Христа. Їй було всього 17 років, коли їй відрубали голову. Наші предки вважали цей день одним з найбільш нещасливих у році, тому ніколи не починали нічого нового в цю дату.

Головні прикмети цього дня:

Можна гадати про ціну хліба з жита. Так, якщо воно цвіте у нижній частині – прикмета того, що хліб буде коштувати дешево. Якщо з середини чи з верху – то відповідно ціна буде звичайною або високою.

Якщо багато жита з'явилося - буде багато грибів.

На Федосію селяни вирушали в поле та оглядали сходи. Якщо хліби зійшли – це вважалося доброю прикметою. Великою радістю був налив колосся. А ось, якщо сходи були поганими, багатого врожаю чекати не доводилося.

Багато павуків обіцяють відмінну погоду.

Сон в цю ніч - буде віщим і дуже скоро виповниться.

Що не можна робити в цей день:

Не можна починати нічого нового.

Не можна вирушати в поїздки.

Не можна одружуватися і свататися.

Не можна приймати важливі рішення.

Забороняється сваритися.

Іменини цього дня святкують: Олександра, Андрій, Богдан, Іван, Лука, Марія, Фаїна, Федот.

Як ми раніше писали, українка в Рівному народила 16-у дитину.