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Свято 11 червня: всі традиції і заборони цього дня

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У народі 11 червня вшановується Феодосья Колосятниця

Яке сьогодні свято. 11 червня 2020 року віруючі християни згадують про Феодосію Колосятницю, яка померла за віру в Христа. Їй було всього 17 років, коли їй відрубали голову. Наші предки вважали цей день одним з найбільш нещасливих у році, тому ніколи не починали нічого нового в цю дату.

Головні прикмети цього дня:

  • Можна гадати про ціну хліба з жита. Так, якщо воно цвіте у нижній частині – прикмета того, що хліб буде коштувати дешево. Якщо з середини чи з верху – то відповідно ціна буде звичайною або високою.
  • Якщо багато жита з'явилося - буде багато грибів.
  • На Федосію селяни вирушали в поле та оглядали сходи. Якщо хліби зійшли – це вважалося доброю прикметою. Великою радістю був налив колосся. А ось, якщо сходи були поганими, багатого врожаю чекати не доводилося.
  • Багато павуків обіцяють відмінну погоду.
  • Сон в цю ніч - буде віщим і дуже скоро виповниться.

Що не можна робити в цей день:

  • Не можна починати нічого нового.
  • Не можна вирушати в поїздки.
  • Не можна одружуватися і свататися.
  • Не можна приймати важливі рішення.
  • Забороняється сваритися.

Іменини цього дня святкують: Олександра, Андрій, Богдан, Іван, Лука, Марія, Фаїна, Федот.

Як ми раніше писали, українка в Рівному народила 16-у дитину.

Автор: Людмила Жукова

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