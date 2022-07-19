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Свято 19 липня: що не можна робити в цей особливий день, кого привітати з іменинами

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Вівторок 19 липня 2022 06:01
Свято 19 липня: що не можна робити в цей особливий день, кого привітати з іменинами Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

19 липня православні відзначають день відлюдника і послідовника Антонія Великого - Сисоя Великого.

У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити в цей день, прикмети, хто іменинник.

Святий Сисой народився в 5 столітті і був корінним єгиптянином (коптом). Він жив у печері в єгипетській пустелі, де до нього проживав Антоній Великий. За час його перебування в печері Сисой досяг духовної чистоти, і за це Господь нагородив його даром чудотворення.

Сисой вірив у милосердя Господа і навчав учнів смирення. Він вважав, що щире покаяння людини Всевишній приймає протягом трьох днів.

Якщо помолитися святому в цей день, він допомагає віруючим знайти гармонію з собою, приборкати тілесні пристрасті і стати більш продуктивними в роботі. Служителі церкви кажуть, що звертатися в молитві до Святого можна з будь-якими благими і чистими намірами.

У Сисоєв день особливо важливо перепочити і наповнити себе силами перед майбутньою насиченою роботою в полі і на городі. Наші предки вірили, що роса надавала людині здоров'я, робила його бадьорим і витривалим. Дівчата вмивалися їй, щоб бути красивими.

У народі 19 липня заведено чистити льохи, готувати їх до першого врожаю. Будинок у фольклорі завжди був особливим місцем. Люди вірили, що в хаті живуть не тільки добрі, а й злі духи. У Сисоєв день в льох міг заходити тільки господар будинку, тому що злий дух підполяник може сильно налякати інших членів сім'ї. Він живе в погребі або підпіллі, нікуди звідти не виходить, вороже ставиться до людей. За повір'ями, якщо спуститися в підпілля на три ступені і подивитися собі між ніг, можна його побачити.

У Сисоєв день заведено збирати чорну смородину.

Головні прикмети цього дня

  • Місяць горить зеленим - скоро почнеться період злив;
  • Жовті хмари - провісники грози;
  • Листя до 19 липня вже пожовкле - скоро прийде осінь і зима;
  • Якщо стала жовтою тільки береза, а інші дерева стоять зеленими, то рано прийде лише осінь, а зима настане вчасно;

Що не можна робити в цю дату

  • У цей день не можна лихословити,
  • Розв'язувати фінансові питання, конфліктувати.
  • Також не рекомендується дивитися на відображення сонячних променів у воді. Раніше вважали, що це позбавить людину любові на все життя.

День ангела сьогодні святкують: Анатолій, Антон, Архип, Василь, Віктор, Анатолій, Віктор, Гліб, Уляна, Юлія, Олександр, Андрій, Валентин, Федір.

Нагадаємо, раніше в ПЦУ розповіли, які в липні особи дати і свята в православному календарі.

А також перед цим ми писали, за що треба молитися кожен день цього місяця.

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