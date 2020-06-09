Свято 9 червня: що не можна робити сьогодні, всі прикмети
Свято 9 червня (колаж РБК-Україна)
В цей день суворо не можна сваритися
Яке сьогодні свято. 9 червня православні віруючі вшановують пам'ять сповідника Іоанна Руського, який народився в кінці XVII століття.
Частина мощей святого Іоанна Руського зберігається на Афоні, а частина жителі Прокопії відвезли на грецький острів Евбей. Туди стікаються тисячі паломників з усіх куточків Греції.
Також 9 червня вшановують мученицю Феодору, яка постраждала за Христа в часи гонінь при імператорі Діоклетіані у місті Олександрії, у 303 або 304 році.
Іменинники цього дня – Іван, Федір.
Головні прикмети цього дня:
- На сході сонця дуже душно – буде дощ найближчим часом.
- Хмарна погода вдень 9 червня, але до вечора хмари зникають – прикмета того, що можна чекати ясного наступного дня.
- Якщо в цей день зробити прибирання в будинку, то можна щастя своє вимести з хати.
Що не можна робити в цей день:
- В цей день не можна сваритися, оскільки "Федора за рогом намагається дізнатися про худе".
- В цей день селяни забороняли жінкам і дівчатам розмовляти одна з одною – це може призвести до біди.
- Не можна підмітати підлогу в цей день – домовик забирається під віник, і його можна вимести і упустити своє щастя.
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Автор: Людмила Жукова
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