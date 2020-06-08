У центрі Києва молоді злодійки нахабно "чистили кишені": їм запропонували роботу

У Києві спіймали злодійок (колаж РБК-Україна)

У Києві на Майдані зловили молодих злодійок ромської національності

У центрі Києва в черговий раз зловили на крадіжці людей ромської національності. На Майдані незалежності орудує група молодих особин, які у всіх на очах витягають гаманці у перехожих.

Так, 7 червня журналісти зловили за руку молоду дівчину. Вона намагалася скоїти крадіжку, забравшись в сумку до перехожій жінці. До виховної бесіди підключився лідер націоналістичної організації С14 Євген Карась. Він накричав на злочинниць і запропонував їм знайти роботу. Про це повідомляється в Telegram-каналі PavlovskyNews.

Одна з них сказала, що роботи в Києві немає, тому вони змушені красти.

Зазначимо, що Карась обурився поведінкою дівчат, почав їх ображати, а потім запропонував їм знайти роботу або посадити у в'язницю. Але в підсумку вони від усіх пропозицій відмовилися і незабаром їх поцупила з Майдану поліція.

Відзначимо, що всі злодійки непогано одягнені, у кожної з них дорогий смартфон.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

В центрі Києва спіймали молодих злодійок (YouTube)

Як ми раніше писали, у Києві в Печерському районі затримали зухвалих злодіїв.

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Автор: Людмила Жукова