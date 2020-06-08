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В центре Киева молодые воровки нагло "чистили карманы": им предложили работу

STYLERЖизнь    08.06.2020 - 10:58
В центре Киева молодые воровки нагло "чистили карманы": им предложили работу
В Киеве поймали воровок (коллаж РБК-Украина)

В Киеве на Майдане поймали молодых воровок ромской национальности

В центре Киева в очередной раз словили на воровстве людей ромской национальности. На Майдане независимости орудует группа молодых особей, которые у всех на глазах вытаскивают кошельки у прохожих.

Так, 7 июня журналисты словили за руку молодую девушку. Она пыталась совершить кражу, забравшись в сумку к прохожей женщине. К воспитательной беседе подключился лидер националистической организации С14 Евгений Карась. Он накричал на преступниц и предложил им найти работу. Об этом сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews.

Одна из них сказала, что работы в Киеве нет, поэтому они вынуждены воровать.

Отметим, что Карась возмутился поведением девушек, начал их оскорблять, а потом предложил найти им работу или посадить в тюрьму. Но в итоге они от всех предложений отказались и в скором времени их увела с Майдана полиция.

Отметим, что все воровки неплохо одеты, у каждой из них дорогой смартфон.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

В центре Киева поймали молодых воровок (YouTube)

Как мы ранее писали, в Киеве в Печерском районе задержали наглых карманников.

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Автор: Людмила Жукова

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