"Бесславные ублюдки": в Киеве поймали банду наглых воров (фото)

В Киеве в Печерском районе задержали наглых карманников
В Киеве в очередной раз поймали на горячем банду карманников, которые вытаскивали у людей кошельки. Все люди ромской национальности и попадаются на краже они не в первый раз. Наглых воров задержали в Печерском районе в подземном переходе. Там они вытащили кошелек у женщины 1964 года рождения.
Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook. Также опубликованы фото и имена задержанных.
Кстати, передвигались воры на автомобиле ВАЗ.
В Киеве задержали воров (Киев Оперативный)
В комментариях люди возмутились, почему полиция продолжает отпускать воров и они выходят дальше на улицы воровать у людей.
Как мы ранее писали, в Киеве после ослабления карантина снова стали работать карманники.
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Автор: Людмила Жукова