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"Безславні виродки": у Києві спіймали банду нахабних злодіїв (фото)

STYLERЖиття    05.06.2020 - 09:53
"Безславні виродки": у Києві спіймали банду нахабних злодіїв (фото)
У Києві спіймали кишенькових злодіїв (колаж РБК-Україна)

У Києві в Печерському районі затримали зухвалих злодіїв

У Києві в черговий раз зловили на гарячому банду злодіїв, які викрадали у людей гаманці. Всі люди ромської національності і їх спіймали на крадіжці не в перший раз. Нахабних злодіїв затримали у Печерському районі в підземному переході. Там вони витягли гаманець у жінки 1964 року народження.

Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний у Facebook. Також опубліковані фото і імена затриманих.

  • Хорват Беріалон Берталович, 1995 року народження. Раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю.
  • Турова Світлана Менгертівна, 1985 року народження. Раніше тричі судима за крадіжки.
  • Лакатош Естелла Йосипівна, 1976.
  • Турова Аманда Менгертівна, 2001 року народження. Раніше двічі судима за крадіжки.
  • Тейфель Юрій Юрійович, 1977 року народження. Раніше судимий за крадіжки.

До речі, пересувалися злодії на автомобілі ВАЗ.

&quot;Безславні виродки&quot;: у Києві спіймали банду нахабних злодіїв (фото)&quot;Безславні виродки&quot;: у Києві спіймали банду нахабних злодіїв (фото)У Києві затримали злодіїв (Київ Оперативний)

В коментарях люди обурилися, чому поліція продовжує відпускати злодіїв і вони далі виходять на вулиці красти у людей.

Як ми раніше писали, у Києві після ослаблення карантину знову стали працювати кишенькові злодії.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Київзлодій
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