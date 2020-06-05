"Безславні виродки": у Києві спіймали банду нахабних злодіїв (фото)

У Києві спіймали кишенькових злодіїв (колаж РБК-Україна)

У Києві в Печерському районі затримали зухвалих злодіїв

У Києві в черговий раз зловили на гарячому банду злодіїв, які викрадали у людей гаманці. Всі люди ромської національності і їх спіймали на крадіжці не в перший раз. Нахабних злодіїв затримали у Печерському районі в підземному переході. Там вони витягли гаманець у жінки 1964 року народження.

Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний у Facebook. Також опубліковані фото і імена затриманих.

Хорват Беріалон Берталович, 1995 року народження. Раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю.

Турова Світлана Менгертівна, 1985 року народження. Раніше тричі судима за крадіжки.

Лакатош Естелла Йосипівна, 1976.

Турова Аманда Менгертівна, 2001 року народження. Раніше двічі судима за крадіжки.

Тейфель Юрій Юрійович, 1977 року народження. Раніше судимий за крадіжки.

До речі, пересувалися злодії на автомобілі ВАЗ.

У Києві затримали злодіїв (Київ Оперативний)

В коментарях люди обурилися, чому поліція продовжує відпускати злодіїв і вони далі виходять на вулиці красти у людей.

Як ми раніше писали, у Києві після ослаблення карантину знову стали працювати кишенькові злодії.

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Автор: Людмила Жукова