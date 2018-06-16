"Свято Ангелів у білих халатах": Ольга Богомолець привітала медиків з професійним святом

Нардеп побажала добра медикам

Народний депутат України і голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець привітала українських медиків з професійним святом - Днем медичного працівника, зазначивши, що незважаючи на некоректну державну політику стосовно медиків, лікарі продовжують якісно виконувати свою високу місію по збереженню життя та здоров'я громадян. Про це політик написала на своїй сторінці в Facebook.

"Шановні медики! Завдяки вашому професіоналізму, неймовірним зусиллям, особистій відповідальності та відданості справі, медична галузь забезпечує надання населенню лікувальної та профілактичної допомоги і послуг. Ваша турбота і переживання за здоров'я кожного пацієнта разом з використанням досвіду і досягнень медичної науки повертають людям найдорожче - можливість насолоджуватися повноцінним життям. У цей святковий день бажаю всім вам і вашим родинам добра і злагоди, здоров'я і щастя, благополуччя і життєвої енергії, нових досягнень у вашій нелегкій, почесній та такій необхідній роботі. Хай людська вдячність та повага надихають вас на подальші успіхи та професійні здобутки", - підкреслила парламентарій.

У своєму привітанні нардеп також акцентувала увагу на тому, що зараз система охорони здоров'я України переживає складні часи.

"Сьогодні українська система охорони здоров'я переживає гірші за свою історію часи. Лікарі змушені в героїчних умовах, без належного фінансування галузі щодня боротися за кожне життя пацієнта. Діюча олігархічна влада зробила все можливе, щоб люди, у яких немає необхідних коштів, не могли отримати високоякісне медичне обслуговування, а лікарі - гідну зарплату", - констатувала Богомолець.

На її думку, Міністерство охорони здоров'я своїми діями навмисно знищує медицину в країні і сприяє еміграції лікарів.

"Зі свого боку Моз веде цілеспрямовану політику знищення медицини в країні. Наші лікарі отримують найнижчу зарплату в світі, і такими мізерними подачками влада тільки ще більше принижує честь і гідність українських медиків. У результаті за останні роки за даними наших профспілок з України вже виїхало близько 70 тис. медиків, і, за нашими прогнозами, у найближчі два роки за кордон можуть виїхати ще 50 тис. Якщо держава не дбає про лікарів, не хоче платити їм гідну зарплату, а політики тільки піаряться на їх фоні, люди змушені виїжджати туди, де їх будуть цінувати, поважати і платити в рази більше", - заявила голова парламентського комітету.

Фото: Привітання медиків від Ольги Богомолець (facebook.com/olgabogomolets)

Вона акцентувала увагу на тому, що такі дії влади доводять байдужість керівництва держави до здоров'я нації.

"В той час, як влада розбазарює кадровий потенціал країни, європейські держави спрощують механізми працевлаштування українських лікарів. І неважливо, що з кожним роком темпи вимирання нації прискорюються - владі байдуже здоров'я людей і підвищення середньої тривалості життя", - обурився політик.

Вона підкреслила, що захоплюється українськими медиками, які в таких непростих умовах, продовжують виконувати свій громадянський обов'язок.

"Але незважаючи на злочинну бездіяльність та байдужість влади, медики залишаються вірними клятві Гіппократа. В нестерпних умовах професійні, гідні і героїчні люди продовжують виконувати свою високу місію і зберігають цінне надбання держави - здоров'я і життя її громадян", - констатувала парламентарій.

Окремо в День медичного працівника Богомолець зупинилася на лікарях, які рятують життя в зоні АТО / ОНС.

"Особливої поваги заслуговують медики, щодня рятують людські життя в зоні АТО / ООВ, надаючи допомогу як українським бійцям, так і мирним жителям на прифронтових територіях", - написала нардеп.

За її словами, саме для підтримки медиків, які працюють у зоні АТО/ОНС 16 червня, було організовано "Свято Ангелів у білих халатах".

"Тому сьогодні для підтримки всієї медичної громадськості були організовані урочисті заходи "Свято Ангелів у білих халатах". Цим святом ми хочемо зміцнити моральний дух медиків, привернути увагу вищого керівництва держави до потреб і проблем, які зараз непокоять медичне співтовариство, а також з вимогами лікарів щодо підвищення зарплат, забезпечення гідних умов праці і побудови соціальної системи охорони здоров'я за європейським зразком. Я вірю, що разом ми зможемо побудувати сильну державу, де медицина буде реальним пріоритетом. Де будуть з вдячністю і повагою ставитися до лікарів, забезпечуючи їм гідне життя", - підсумувала глава профільного Комітету ВР.

До речі, Ольга Богомолець розповіла про героїчних лікарів і про їх важку працю.