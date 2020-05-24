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Свята і вихідні дні в червні 2020: скільки будемо відпочивати

STYLERЖиття    24.05.2020 - 09:40
Свята і вихідні дні в червні 2020: скільки будемо відпочивати
Календар свят у червні 2020 (Колаж РБК-Україна)

У червні 2020 українці отримають додаткові вихідні дні

У червні українців чекають додаткові вихідні дні у зв'язку з двома великими святами – Трійця і День Конституції. Таким чином в червні буде два тривалих уїк-енду.

Трійцю у 2020 році християни святкуватимуть 7 червня, у неділю. Згідно із законом, це офіційне свято в Україні й наступний за ним робочий день, 8 червня, також буде вихідним днем. Українці зможуть відпочити з 6 по 8 червня.

Другий додатковий вихідний день Україна отримає у понеділок, 29 червня, оскільки День Конституції у 2020 році випадає на неділю. Таким чином, другий довгий уїк-енд буде з 27 по 29 червня.

Крім того, в червні будуть відзначатися такі свята і пам'ятні дні:

1 червня – День захисту дітей.

5 червня – Всесвітній день навколишнього середовища.

6 червня - День журналіста

7 червня – Трійця, День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості

8 червня - Всесвітній день океанів

9 червня - Міжнародний день друзів

14 червня - Всесвітній день донора, День працівників легкої промисловості

20 червня - Всесвітній день біженців

21 червня - День медичного працівника

22 червня - День скорботи за жертвами війни в Україні

23 червня - День державної служби України

25 червня - День митної служби України

28 червня - День Конституції України, День молоді

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які православні свята українці будуть відзначати в червні.

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Автор: Маруся Щаслива

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