RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зрадники в рясах: у Мелітополі за російськими паспортами стоять священики УПЦ МП

У Мелітополі священики зраджують Україну (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У тимчасово окупованому Мелітополі священики УПЦ МП продовжують підтримувати Росію. Так, зрадники стають в черзі за паспортами РФ.

Про таку тенденцію повідомляє РІА Мелітополь.

Де помічені зрадники

Своє справжнє обличчя показали саме представники монастиря Сави Освяченого по вулиці Монастирській. У цю обитель росіяни звозили першу гуманітарку на початку війни.

Тепер священики не прикидаються патріотами, а чекають своїх паспортів РФ.

"Сьогодні на здачу документів на отримання паспортів РФ в ЦНАП прибули черниці і парафіянки УПЦ МП в хустках. Після проходження процедур, за ними приїхав священик на білому мікроавтобусі із запорізькими номерами. Ззаду на склі на авто попа була наклеєна велика свастика Z з георгіївською стрічкою, - повідомив житель Мелітополя.

До речі, раніше в Мелітополі при храмі Георгія Побідоносця, підпорядкованому, російському Патріарху Кирилу (Володимиру Гундяєву), вже навіть організували курси, де вчать лікувати поранених. Людям обіцяють після навчання на таких курсах працевлаштування в лікарнях. Насправді окупанти бояться контрнаступу ЗСУ.

Російська православна церква "анексувала" кримські єпархії УПЦ МП

Так, раніше на засіданні Синоду РПЦ було прийнято рішення прийняти Джанкойську, Сімферопольську і Феодосійську єпархії в безпосереднє підпорядкування Патріарха Кирила.

Нагадаємо, що в Україні батюшки УПЦ МП прислуговували окупантам.

А раніше Львів заборонив діяльність Московського патріархату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь