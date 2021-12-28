Передбачення Нострадамуса на 2022 рік: людству загрожують кліматичні катастрофи і голод?

За словами французького астролога, людству у 2022 році загрожують повені, посухи, масовий голод і удар астероїда.

Що передбачали світу раніше

У своїх працях він часто згадував біблійні вирази, які трактують вже багато десятиліть. Він неодноразово попереджав про сильні кліматичні зміни, голод і спалахи різних захворювань.

В одному з його передбачень згадувалася чума, яка охопить весь світ і почнеться з жовтого материка. І нова хвороба погубить частину людей на планеті.

"Велика чума в приморському місті не припиниться, поки не буде помщена смерть і кров праведника, взятого і засудженого без злочину. І знатної дами, ображеної удаванням", - сказано в пророцтві.

Прихильники таких передбачень вважають, що мова йшла про місто Ухань в Китаї. А "дама" - міністр охорони здоров'я КНР.

Про нову хворобу, яка прийде в рік з двома двійками говорила і відома провидиця Ванга. Вона ж попереджала, що через рік після епідемії лікарі знайдуть ліки (була винайдена вакцина). А у 2021 році лікарі зможуть знайти ліки проти раку.

"Люди почнуть позбавлятися розуму, і від цього будуть продовжувати вмирати, але не від самого захворювання", - говорила Болгарська провидиця.

Що передбачив Нострадамус на 2022 рік

Глобальне потепління

У книзі Нострадамуса згадується зміна клімату, від якого "риба звариться прямо в річках".

"Через сонячне тепло на морі риба буде наполовину приготовлена, а жителі прийдуть обробляти її", - сказано в книзі.

Він попередив, що на планету впаде багаторічна посуха, після почнуться "великі повені", які спустошать народи.

Варто відзначити, що в останніх звітах ООН йдеться про те, що стихійні лиха стануть більш частими та інтенсивними, а температура повітря буде продовжувати підніматися.

Падіння астероїда

Падіння астероїда на планету, яке призведе до величезної загибелі людей передбачав не тільки Нострадамус. Про це у своїх пророцтвах говорили провидиця Ванга і Вольф Мессінг. Однак точної дати ніхто з них не вказав і всі передбачення зводилися до великого вогню, який впаде з неба.

"Новий, стрімкий і раптовий дощ. Він зупинить дві армії. Небесний камінь, який принесе пожежі, а море зробиться кам'янистим. Буде багато смертей на суші та на морі", - йдеться в книзі Нострадамуса.

Судячи зі слів провісника, на Землю обрушиться величезний камінь, який викличе землетрус, пожежі та загибель людей.

NASA ретельно відстежує всі відомі астероїди. І приблизно раз у 2000 років з'являється небезпечний астероїд, який може принести реальну шкоду нашій планеті.

Майже щорічно астероїди пролітають повз Землю, але відстань зазвичай не представляє небезпеки для нашої планети. Тим більше, що нові технології тепер дозволяють виявити потенційно небезпечні об'єкти задовго до їх наближення.

Масовий голод і інфляція

За словами провісника, світова криза призведе до сильної інфляції. А наслідком стане сильний голод на планеті. Люди почнуть боротися за природні ресурси й це призведе до масового конфлікту.

"Ніяких абатів, ченців, послушників, яким потрібно вчитися. Мед буде коштувати набагато дорожче, ніж віск для свічок. Ціна пшениці стане настільки висока, що людина буде в жаху. А його побратими готові будуть їсти один одного від відчаю", - передбачив французький алхімік.

Якщо не скоротити парникові викиди, то планету чекають сильні зміни клімату. І це дійсно може призвести до кризи в продовольчій сфері. Сильні посухи та повені викличуть проблеми з урожаєм, а вода буде забруднена.

Штучний інтелект

Як не дивно, але поява штучного розуму також неодноразово згадувалася в передбаченнях не тільки Нострадамуса, а й інших віщунів.

"Місяць в повну ніч над високою горою. Новий мудрець з самотнім мозком бачить це. Його учні, запрошені до безсмертя. Погляд на південь. Руки за пазухою, тіла у вогні", - писав Нострадамус.

Безсмертні учні - тут цілком можна припустити, що мова йде про роботів, які зможуть замінити людей.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск вже заявив, що у 2022 році компанія запустить робота-гуманоїда. Він буде використовуватися на виробництві, де робота для людини небезпечна, одноманітна або втомлива.