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Як змінився київський зоопарк після реконструкції: яскраве відео

STYLERЖиття    22.05.2020 - 19:10
Як змінився київський зоопарк після реконструкції: яскраве відео
Зоопарк у Києві відкриють 23 травня (колаж: РБК-Україна)

Зоопарк у Києві відкриють після тривалої реконструкції

Зоопарк у Києві з 23 травня буде відкрито після тривалої реконструкції. Про це заявив мер Києва під час брифінгу у п'ятницю, 22 травня. За даними глави міста, в зоопарку провели масштабні реставраційні роботи, так що тепер він буде виглядати зовсім інакше.

"З завтрашнього дня, 23 травня, буде готовий зустрічати гостей Київський зоопарк. У ньому завершили першу чергу реконструкції, і тепер чималенька територія зоопарку буде виглядати зовсім по-іншому", - заявив Кличко.

За словами мера, під час відкриття і до кінця карантину в Україні відвідувачі та співробітники зоопарку повинні будуть дотримуватися карантинних норм. На вході буде проводитися температурний скринінг. Під час відвідин зоопарку необхідно буде носити маску. При цьому кількість людей, які зможуть одночасно перебувати в парку - буде обмежено.

"Плани у нас амбітні - перетворити Київський зоопарк один з найкращих в Європі", - додав мер Києва.

Віталій Кличко також заявив, що на території зоопарку вже облаштували новий комплекс входу, новий універсальний вольєр для птахів і тварин, громадські туалети та медпункт. Зараз у зоопарку також будують приматник, паркування на 500 автомобілів, фудкорт і океанаріум. Відкриття другої черги планується вже в липні.

Також мер міста поділився яскравим відео з оновленого зоопарку.

Зоопарк у Києві відкриють 23 травня

Нагадаємо, що у Нідерландах працівник ферми заразився коронавірусом від норки. Там же вчені виявили у собак і кішок антитіла до коронавірусу.

Автор: Анна Ярошенко

Теги Новини України зоопарк
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