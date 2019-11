Прибалтійські інтелігенти в Києві: топ-5 кращих кліпів культових BrainStorm

BrainStorm (фото: прес-служба групи)

Легендарні BrainStorm відсвяткують в Києві своє 30-річчя великим концертом

Вже 12 грудня у Києві група BrainStorm покаже, розповість і зіграє свою історію за 30 років. Колектив представить нову концептуальну програму "30 музичних історій", яка віялом розкриє улюблені композиції і свіжі колаборації.

"За ці роки ми точно зрозуміли - це наше місце, наша справа. Ми йдемо разом до наших витоків: до музики, дружбу і радості. До того, що неосяжне, і живе в кожному з нас, допомагаючи створювати нове", - розповідає лідер і вокаліст BrainStorm Ренарс Кауперс.

BrainStorm (фото: прес-служба групи)

В сет-ліст концерту увійдуть пісні, які увібрали історію групи. Так, "Lidmašīnas" - головний хіт юних BrainStorm, "My Star" вийшла у фінал "Євробачення", а "Maybe" змінила весь інтернаціональний хід групи. "Ветер", "Выходные", "Colder", "Thunder Without Rain", "Ты не один" – ці пісні полюбилися сотням тисяч фанатів якісної музики в усьому світі.

Ще б пак, адже від них виходить бурштинове тепло. Прибалтійські інтелігенти, впевнено і ніжно підривають стадіони. BrainStorm називають "ансамблем з пісочниці", адже цим хлопцям вдалося неймовірне - винести справжню хлопчачу дружбу з провінційного двору на світову арену.

Перед великим музичним дійством ми вирішили згадати разом з вами кращі хіти BrainStorm.

Maybe

BrainStorm – Maybe

Только Бы Ты На Меня Посмотрела

BrainStorm - Только Бы Ты На Меня Посмотрела

Colder

BrainStorm - Colder

Скользкие Улицы

BrainStorm - Скользкие Улицы

Выходные

BrainStorm - Выходные