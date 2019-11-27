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Прибалтийские интеллигенты в Киеве: топ-5 лучших клипов культовых BrainStorm

STYLERЖизнь    27.11.2019 - 16:38
Прибалтийские интеллигенты в Киеве: топ-5 лучших клипов культовых BrainStorm
BrainStorm (фото: пресс-служба группы)

Легендарные BrainStorm отпразднуют в Киеве свое 30-летие большим концертом

Уже 12 декабря в Киеве группа BrainStorm покажет, расскажет и сыграет свою историю за 30 лет. Коллектив представит новую концептуальная программу "30 музыкальных историй", которая веером раскроет любимые композиции и свежие коллаборации.

"За эти годы мы точно поняли - это наше место, наше дело. Мы идем вместе к нашим истокам: к музыке, дружбе и радости. К тому, что необъятно и живёт в каждом из нас, помогая создавать новое", - рассказывает лидер и вокалист BrainStorm Ренарс Кауперс.

Прибалтийские интеллигенты в Киеве: топ-5 лучших клипов культовых BrainStorm

BrainStorm (фото: пресс-служба группы)

В сет-лист концерта войдут песни, впитавшие историю группы. Так, "Lidmašīnas" - главный хит юных BrainStorm, "My Star" вышла в финал "Евровидения", а "Maybe" изменила весь интернациональный ход группы. "Ветер", "Выходные", "Colder", "Thunder Without Rain", "Ты не один" – эти песни полюбились сотням тысяч фанатов качественной музыки во всем мире.

Еще бы, ведь от них исходит янтарное тепло. Прибалтийские интеллигенты, уверенно и нежно взрывающие стадионы. BrainStorm называют "ансамбль из песочницы", ведь этим парням удалось невероятное - вынести настоящую мальчишескую дружбу из провинциального двора на мировую арену.

Перед большим музыкальным действом мы решили вспомнить вместе с вами лучшие хиты BrainStorm.

Maybe

BrainStorm – Maybe

Только Бы Ты На Меня Посмотрела

BrainStorm - Только Бы Ты На Меня Посмотрела

Colder

BrainStorm - Colder

Скользкие Улицы

BrainStorm - Скользкие Улицы

Выходные

BrainStorm - Выходные

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