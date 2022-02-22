Прикрила оголені груди букетом квітів: Огнєвіч знялася у відвертій фотосесії

Артистка постала перед камерою в одних лише джинсах, які були пікантно розстебнуті і приспущені. Оголені груди вона прикрила великим букетом білих лілій, який тримала в руках.

Спокусливий образ вона доповнила африканськими кісками і нюдовим макіяжем в золотисто-бронзових тонах.

Злата Огнєвіч приголомшила чуттєвими кадрами топлес (instagram.com/zlata.ognevich)

"Люблю спонтанні зйомки. Коли є класна ідея і команда, яку абсолютно не знаю, але внутрішньо хочу довіритися", - поділилася Огнєвіч.

Також Злата розповіла про свій внутрішній компас.



"Я взагалі тепер дуже уважно прислухаюся до своїх відчуттів. Називаю це внутрішнім компасом. Якщо стрілка тремтить, некомфортно - йти туди не варто. І ще дуже класне спостереження - чим більше ви виправдовуєте те, чим займаєтеся або людину, з якою у Вас відносини, або роботу (нелюбиму, але таку потрібну), тим більше це чуже Вам. Істина не потребує виправдань, вона просто є і ви просто її відчуваєте. Слідуйте за стрілкою свого компаса", - закликала українців співачка.



Чуттєва зйомка викликала захват у шанувальників виконавиці і вони викупали її в компліментах в коментарях.